超級盃效應 邁阿密房價衝高

第54屆超級盃將於美東時間2月2日開打，雖然距離賽事開打還有幾天，不過主辦城市邁阿密的飯店、旅館和短租公寓業者已經笑得合不攏嘴，因為周五至周日住宿一晚的平均價格有望漲至新高。

超級盃是全美年度最大運動盛事，今年由舊金山49人出戰堪薩斯酋長，將吸引數萬名美式足球迷前來邁阿密朝聖，一些企業也到此舉辦活動共襄盛舉。球迷想在邁阿密找到投宿的地方並不容易，因為他們還得與蜂擁至南灘、享受宜人陽光及溫暖氣候的南美洲旅客競逐空房。

根據飯店業數據業者STR，從1月31日到2月2日，邁阿密及鄰近海爾里爾地區的平均房間費率，預估將攀抵520美元至540美元，是歷年舉辦超級盃賽事周末期間的歷史新高。STR資深副總費拉泰格說，現在本來就是旺季，即便沒有超級盃，也是高住房率及高房間費率的時節。

「運動管理研究機構」的數據顯示，邁阿密上回在2010年舉辦超級盃，帶來2.34億美元的經濟效益。STR表示，當年賽事周末期間的飯店費率為300至350美元之間。十年過去，現在的經濟情勢比當時好得多。

邁阿密公寓的屋主也鎖定超級盃商機，找來仲介負責短期出租，希望吸引運動員及名流開高檔派對。南海灘1號酒店的一房公寓每晚要價5,500美元。