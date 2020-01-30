親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

超級盃效應 邁阿密房價衝高

2020-01-30 01:08經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

第54屆超級盃將於美東時間2月2日開打，雖然距離賽事開打還有幾天，不過主辦城市邁阿密的飯店、旅館和短租公寓業者已經笑得合不攏嘴，因為周五至周日住宿一晚的平均價格有望漲至新高。

超級盃是全美年度最大運動盛事，今年由舊金山49人出戰堪薩斯酋長，將吸引數萬名美式足球迷前來邁阿密朝聖，一些企業也到此舉辦活動共襄盛舉。球迷想在邁阿密找到投宿的地方並不容易，因為他們還得與蜂擁至南灘、享受宜人陽光及溫暖氣候的南美洲旅客競逐空房。

根據飯店業數據業者STR，從1月31日到2月2日，邁阿密及鄰近海爾里爾地區的平均房間費率，預估將攀抵520美元至540美元，是歷年舉辦超級盃賽事周末期間的歷史新高。STR資深副總費拉泰格說，現在本來就是旺季，即便沒有超級盃，也是高住房率及高房間費率的時節。

「運動管理研究機構」的數據顯示，邁阿密上回在2010年舉辦超級盃，帶來2.34億美元的經濟效益。STR表示，當年賽事周末期間的飯店費率為300至350美元之間。十年過去，現在的經濟情勢比當時好得多。

邁阿密公寓的屋主也鎖定超級盃商機，找來仲介負責短期出租，希望吸引運動員及名流開高檔派對。南海灘1號酒店的一房公寓每晚要價5,500美元。

邁阿密舊金山

延伸閱讀

謊報寄件受損騙郵局150萬 男恐判20年徒刑

NFL緬懷布萊恩 超級盃中場大秀將作調整

NFL／兩度拿下超級盃MVP 巨人四分衛曼寧...

跨界演出！高盛執行長要在NFL超級盃當DJ

相關新聞

川普又下指導棋 促Fed降息

2020-01-30 01:06

Google加州新園區 惹議

2020-01-30 01:08

美房貸申請件數攀升

2020-01-30 01:08

杜拜房價崩跌 官方強力救市

2020-01-30 01:07

民主黨提案 擴大基建支出

2020-01-30 01:07

超微本季展望 不如預期

2020-01-30 01:07

歐盟准華為有限度參與5G

2020-01-30 01:07

急赴英再次施壓！龐培歐：美情報不會在華為網路中傳遞

2020-01-29 23:11

維秘執行長傳將交棒及物色新買家 母公司股價應聲飆

2020-01-29 22:32

油價跳漲 傳胡塞叛軍飛彈攻擊沙烏地阿拉伯

2020-01-29 22:07

美施壓失敗 歐盟跟進英國不全面限制華為參與5G建設

2020-01-29 22:01

龐培歐與楊潔篪通話 感謝陸協助美撤僑

2020-01-29 22:00

為何非華為不可? 英內政大臣簡單一句話堵所有雜音

2020-01-29 19:20

英國批准華為有限度參與5G 華府：失望

2020-01-29 16:32

彭博專欄作家高燦鳴：蘋果應解除穿戴式裝置的束縛

2020-01-29 14:25

美股／大選年 多頭機率高

2020-01-29 13:42

彭博：武漢肺炎疫情將影響iPhone增產一成計畫

2020-01-29 10:57

武漢蓋實驗室暗助中國千人計畫 哈佛大學系主任等3人被捕

2020-01-29 10:09

武漢肺炎疫情擴大 打擊訪日大陸遊客消費

2020-01-29 09:08

蘋果執行長庫克：武漢肺炎增加不確定性

2020-01-29 08:19

中國印度恐陷停滯性通膨

2020-01-29 00:52

全球房市降溫 經濟蒙塵

2020-01-29 00:50

英國、歐盟 讓華為有限度參與5G建設

2020-01-28 23:02

疫情衝擊 飯店、航空、博弈業慘

2020-01-28 22:28

伊爾艾朗：逢跌就買？ 別言之過早

2020-01-28 22:23

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？

2020-01-27 20:20

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58
看更多

熱門文章

拒為「五星病毒旗」道歉 丹麥總理：我們擁有言論自由

2020-01-29 11:51

為何非華為不可? 英內政大臣簡單一句話堵所有雜音

2020-01-29 19:20

武漢蓋實驗室暗助中國千人計畫 哈佛大學系主任等3人被捕

2020-01-29 10:09

爸陪女兒溫習生物科考試 竟意外摸到硬塊「罹癌險死」

2020-01-29 20:21

蘋果執行長庫克：武漢肺炎增加不確定性

2020-01-29 08:19

日女剪髮後大變身！「整容級剪髮」對比照看傻網友

2020-01-29 19:37

牙買加遭規模7.7強震襲擊 發布海嘯警報

2020-01-29 04:24

強震後捐款激增 土耳其搜救團AKUT感謝台灣

2020-01-29 13:27

辱中國？5星旗被換成5枚冠狀病毒 丹麥報紙拒道歉

2020-01-29 16:24

中國千人計畫踢鐵板 哈佛大學學者等3人被捕

2020-01-29 10:02

後梅根時期的凱特每天工作18小時 拚第4胎計畫暫緩

2020-01-29 22:09

關過食人魔、開膛手傑克…英最恐怖精神病院側樓出售 挖出駭人故事

2020-01-29 21:00

轟波頓新書「令人討厭和不實」川普：因戰爭風險開除他

2020-01-29 22:37

泰晤士報公布最國際化大學排名 台灣4校上榜

2020-01-29 05:46

美施壓失敗 歐盟跟進英國不全面限制華為參與5G建設

2020-01-29 22:01

哈利老丈人喊話：像個男人硬起來

2020-01-29 21:32

武漢肺炎 美中第一階段貿易協議恐受「池魚之殃」

2020-01-29 16:31

英國批准華為有限度參與5G 華府：失望

2020-01-29 16:32

急赴英再次施壓！龐培歐：美情報不會在華為網路中傳遞

2020-01-29 23:11

油價跳漲 傳胡塞叛軍飛彈攻擊沙烏地阿拉伯

2020-01-29 22:07

捍衛達賴喇嘛轉世自由 美眾議院通過西藏支援法

2020-01-29 16:40

緩不濟急？流行病疫苗的研發昂貴費時 真的有用嗎

2020-01-29 11:34

武漢肺炎疫情擴大 打擊訪日大陸遊客消費

2020-01-29 09:08

全球對中國有多依賴？NYT：武漢肺炎是檢驗試紙

2020-01-30 00:06

孤臣無力可回天！英國防大臣反對華為參與5G建設成孤鳥

2020-01-29 21:08

對武漢肺炎疫情較樂觀 美股收高蘋果漲2.8%

2020-01-29 06:50

川普公布中東和平計畫 路透重點分析

2020-01-29 14:49

美智庫報告建議 美台應洽簽自貿協定

2020-01-29 08:18

彭博專欄作家高燦鳴：蘋果應解除穿戴式裝置的束縛

2020-01-29 14:25

彭博：武漢肺炎疫情將影響iPhone增產一成計畫

2020-01-29 10:57

兩孩子人間蒸發…母親沒報警 反另結新歡

2020-01-29 13:14

夫婦被殺埋屋底、另發現3具屍體 疑女婿殺人魔幹的

2020-01-29 16:05

WHO排除與會抗武漢肺炎 澳洲學者籲各國挺台灣

2020-01-29 18:41

蘋果上季營收強於預期 武漢肺炎增添本季業績不確定性

2020-01-29 08:53

糾纏20年 85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-29 15:56

美公布「中東和平新計畫」陸：應聽巴勒斯坦看法

2020-01-29 18:24

維秘執行長傳將交棒及物色新買家 母公司股價應聲飆

2020-01-29 22:32

川普彈劾案民主黨想傳證人 共和黨可能擋不了

2020-01-29 11:55

美衛福部長稱國人染病風險低 但47%民眾仍恐慌

2020-01-29 15:43

美股／大選年 多頭機率高

2020-01-29 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top