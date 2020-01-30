Google加州新園區 惹議

分享 facebook 歷經三年初步協商後，Google正與加州聖荷西市府官員洽商在當地興建新的公司園區，號稱將把該市改造成「21世紀公司城」，為當地帶來數十年的經濟繁榮。此計畫尚未談成，卻已掀起新一波如何降低土地開發案副作用的論戰。

鑒於以往科技公司入駐造成美國西岸城市交通壅塞、房價高漲的後遺症，位於矽谷邊緣的聖荷西市已向搜尋引擎巨人Google開出一些條件。

Google希望在聖荷西興建一座占地逾600萬平方英尺的公司園區，面積大約是帝國大廈的兩倍。按該計畫，市中心環繞一座舊火車站周邊的區域將全面翻新，該區目前建有數千棟公寓、商店和社區空間。

一些居民樂觀其成，對此開發案可能促進地方繁榮的展望表示歡迎。其他人則憂心忡忡，唯恐房價和租金隨之飆高，導致當地生活費令人負擔不起。維權人士抗議城市士紳化，在公眾活動場合對聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）報以噓聲，抗議該市與Google的初期協商祕而不宣。

聖荷西社區團體則開出條件，要求此開發案興建的住宅中，四分之一必須以低於市價的價格出售。此外，他們也以不公平和環境顧慮為由，反對Google提供接送員工上下班的巴士服務。

對此，Google已承諾，會建造一些售價低於市場行情的住宅，價格未定；但尚未允諾取消員工接駁巴士。

此案可謂在矽谷一帶，市民面對科技巨人進駐而展開權益捍衛戰的縮影。科技業給矽谷帶來經濟繁榮，卻也造成該區住宅供不應求、經濟不平等差距惡化等問題。身為全美人口第十大城，聖荷西市此刻面對的問題是，如何在吸引大型雇主進駐帶來更多就業機會的同時，也能管控尾隨而至的後遺症。

李卡多表示，市府官員正努力在兩者間取得適當的平衡，他說：「這風險很高，但也是莫大的機會。」