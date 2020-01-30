杜拜房價崩跌 官方強力救市

杜拜房價已由2014年的高點崩跌40%，許多屋主被迫大幅降價求售。 美聯社 分享 facebook 杜拜房價已由2014年的高點崩跌40%，許多屋主被迫大幅降價求售。為了管控對投資人信心衝擊極大的房市，當局決定加大拉抬房市的力道，包括籌組平衡供需的委員會，並指派兩名資深官員接管陷入困境的國營企業。

杜拜經濟以服務和觀光業為導向，但2014年公寓、辦公室和飯店的供給激增之際，卻遭遇油價重挫和地緣政治緊張升溫的雙重打擊，房地產需求下滑。

房市震盪，包括房價挫跌、建商積欠工程款等問題，促使當局採取行動。杜拜國營控股公司主管阿爾-謝巴尼（Mohammed al-Shaibani）上周接任國營企業棕櫚地產（Nakheel）董事長，去年12月時，掌管阿聯酋航空的阿爾-馬克圖姆（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）則出任兩家擁有開發商事業單位公司的董事長，這兩家公司都由阿拉伯聯合大公國的統治者擁有。

房地產服務公司Asteco的資料顯示，去年杜拜的住宅和商用房地產價格下滑13%至15%，公寓和別墅的租金分別下跌11%、10%。房市衰頹下，最知名的受害者莫過於高檔地段棕櫚島，此區部分住宅甚至以低於興建成本的優惠價格求售，淪為這個商業大城裡表現數一數二差的區塊。

信評公司標普表示，該數據代表杜拜的總體房價已自2014年的峰值下挫近40%，可能朝2010年的低點邁進。此外，儘管房市的供給正在減少，房價仍承受壓力。

目前，開發商正提供長期貸款等優惠方案，希望支撐需求，但標普駐杜拜企業信評副董事賈格提安尼（Sapna Jagtiani）表示：「目前供需失衡，我們不認為近期內能復甦。」

他並表示，杜拜承辦2020年世界博覽會，有助緩解飯店和零售物業的壓力，但「不太可能實際改善房地產的長期狀況」。

目前杜拜的債務相當於國內生產毛額（GDP）的110%，政府也正加倍努力提振陷入停滯的經濟，包括增加今年的公共支出。