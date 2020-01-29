維秘執行長傳將交棒及物色新買家 母公司股價應聲飆

消息人士說，知名內衣品牌維多利亞的秘密正在討論執行長交棒事宜及尋找策略替代選擇。路透 分享 facebook

消息人士透露，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret，維秘）執行長、億萬富豪魏克斯納（Leslie Wexner）正在討論卸下執行長職位一事，同時為這個內衣品牌尋找策略性替代選項。維秘母公司股價29日早盤大漲逾12%。

彭博資訊報導，「維秘」最後可能全面或部分出售。這家年銷售額接近70億美元的連鎖內衣業者，長久以來稱霸美國內衣市場，但近幾年銷售持續下滑。

消息人士也說，維秘打算幾周內就可能的交易案及執行長繼任計畫做成決定，但不保證百分之百會達成協議。

魏克斯納年屆82歲，曾創立青少年服飾品牌Abercrombie & Fitch（A&F）、服裝零售公司The Limited（L Brands）以及維多利亞的秘密，他已擔任這家公司執行長57年，寫下標普500成分股企業中至今掌舵時間最長的紀錄。消息人士表示，在維多利亞的秘密銷售遇到瓶頸後，魏克斯納可能要卸下執行長職務，但依然擔任該公司的董事長。

維秘母公司L Brands去年股價重挫29%，遠遠落後大盤的漲勢；這家公司旗下還有Bath & Body Works及Pink Chains等零售品牌，不過公司市值從2015年的290億美元高峰縮水至60億美元。

魏克斯納於1963年創立公司，並在1969年申請上市。他從俄亥俄州哥倫布市的一家小型商店開始做起，並利用顛覆百貨商店的商業模式及發展購物中心專賣店，將這個事業打造成零售帝國。根據最新的股東委託書資料，魏克斯納是公司的最大股東，持股高達17%。