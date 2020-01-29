維秘執行長傳將交棒及物色新買家 母公司股價應聲飆
消息人士透露，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret，維秘）執行長、億萬富豪魏克斯納（Leslie Wexner）正在討論卸下執行長職位一事，同時為這個內衣品牌尋找策略性替代選項。維秘母公司股價29日早盤大漲逾12%。
彭博資訊報導，「維秘」最後可能全面或部分出售。這家年銷售額接近70億美元的連鎖內衣業者，長久以來稱霸美國內衣市場，但近幾年銷售持續下滑。
消息人士也說，維秘打算幾周內就可能的交易案及執行長繼任計畫做成決定，但不保證百分之百會達成協議。
魏克斯納年屆82歲，曾創立青少年服飾品牌Abercrombie & Fitch（A&F）、服裝零售公司The Limited（L Brands）以及維多利亞的秘密，他已擔任這家公司執行長57年，寫下標普500成分股企業中至今掌舵時間最長的紀錄。消息人士表示，在維多利亞的秘密銷售遇到瓶頸後，魏克斯納可能要卸下執行長職務，但依然擔任該公司的董事長。
維秘母公司L Brands去年股價重挫29%，遠遠落後大盤的漲勢；這家公司旗下還有Bath & Body Works及Pink Chains等零售品牌，不過公司市值從2015年的290億美元高峰縮水至60億美元。
魏克斯納於1963年創立公司，並在1969年申請上市。他從俄亥俄州哥倫布市的一家小型商店開始做起，並利用顛覆百貨商店的商業模式及發展購物中心專賣店，將這個事業打造成零售帝國。根據最新的股東委託書資料，魏克斯納是公司的最大股東，持股高達17%。
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