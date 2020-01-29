親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

油價跳漲 傳胡塞叛軍飛彈攻擊沙烏地阿拉伯

2020-01-29 22:07經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

葉門叛軍胡塞以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯的報導，推升國際原油價格29日盤中跳漲1.5%...
葉門叛軍胡塞以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯的報導，推升國際原油價格29日盤中跳漲1.5%以上。路透社
分享

葉門叛軍胡塞（Houthi）以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯的報導，推升國際原油價格29日盤中跳漲1.5%以上。

倫敦布蘭特原油期貨攀升1.87%至每桶60.62美元，紐約原油期貨上漲1.66%至每桶54.37美元。

Al Masirah電視報導，胡塞已鎖定了沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco位於吉贊（Jian）的設施。

沙烏地阿拉伯葉門飛彈油價

延伸閱讀

憂武漢肺炎疫情衝擊經濟！股市油價重挫 日圓攀...

汽柴油27日起各降3角 春節油價續降

傳印度護士染武漢肺炎 沙烏地阿拉伯否認

越南確診首例武漢肺炎 沙烏地阿拉伯疑似也淪陷

相關新聞

美施壓失敗 歐盟跟進英國不全面限制華為參與5G建設

2020-01-29 22:01

為何非華為不可? 英內政大臣簡單一句話堵所有雜音

2020-01-29 19:20

英國批准華為有限度參與5G 華府：失望

2020-01-29 16:32

維秘執行長傳將交棒及物色新買家 母公司股價應聲飆

2020-01-29 22:32

龐培歐與楊潔篪通話 感謝陸協助美撤僑

2020-01-29 22:00

彭博專欄作家高燦鳴：蘋果應解除穿戴式裝置的束縛

2020-01-29 14:25

美股／大選年 多頭機率高

2020-01-29 13:42

彭博：武漢肺炎疫情將影響iPhone增產一成計畫

2020-01-29 10:57

武漢蓋實驗室暗助中國千人計畫 哈佛大學系主任等3人被捕

2020-01-29 10:09

武漢肺炎疫情擴大 打擊訪日大陸遊客消費

2020-01-29 09:08

蘋果執行長庫克：武漢肺炎增加不確定性

2020-01-29 08:19

人工智慧專家需求年增74%

2020-01-29 00:55

美零售業爆發破產潮

2020-01-29 00:55

未來面試…AIVR當判官

2020-01-29 00:55

俄版Google好神 15分送貨到府

2020-01-29 00:54

中國印度恐陷停滯性通膨

2020-01-29 00:52

全球房市降溫 經濟蒙塵

2020-01-29 00:50

英國、歐盟 讓華為有限度參與5G建設

2020-01-28 23:02

疫情衝擊 飯店、航空、博弈業慘

2020-01-28 22:28

伊爾艾朗：逢跌就買？ 別言之過早

2020-01-28 22:23

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

英國宣布 讓華為參與英國5G建設

2020-01-28 20:07

不畏武漢肺炎 比特幣逆勢上漲

2020-01-28 19:45

從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？

2020-01-27 20:20

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06
看更多

熱門文章

拒為「五星病毒旗」道歉 丹麥總理：我們擁有言論自由

2020-01-29 11:51

為何非華為不可? 英內政大臣簡單一句話堵所有雜音

2020-01-29 19:20

武漢蓋實驗室暗助中國千人計畫 哈佛大學系主任等3人被捕

2020-01-29 10:09

蘋果執行長庫克：武漢肺炎增加不確定性

2020-01-29 08:19

爸陪女兒溫習生物科考試 竟意外摸到硬塊「罹癌險死」

2020-01-29 20:21

牙買加遭規模7.7強震襲擊 發布海嘯警報

2020-01-29 04:24

全球房市降溫 經濟蒙塵

2020-01-29 00:50

強震後捐款激增 土耳其搜救團AKUT感謝台灣

2020-01-29 13:27

美零售業爆發破產潮

2020-01-29 00:55

中國千人計畫踢鐵板 哈佛大學學者等3人被捕

2020-01-29 10:02

日女剪髮後大變身！「整容級剪髮」對比照看傻網友

2020-01-29 19:37

辱中國？5星旗被換成5枚冠狀病毒 丹麥報紙拒道歉

2020-01-29 16:24

中國印度恐陷停滯性通膨

2020-01-29 00:52

ICAO封鎖挺台推特帳號 美議員譴責

2020-01-28 23:02

泰晤士報公布最國際化大學排名 台灣4校上榜

2020-01-29 05:46

俄版Google好神 15分送貨到府

2020-01-29 00:54

武漢肺炎 美中第一階段貿易協議恐受「池魚之殃」

2020-01-29 16:31

英國批准華為有限度參與5G 華府：失望

2020-01-29 16:32

緩不濟急？流行病疫苗的研發昂貴費時 真的有用嗎

2020-01-29 11:34

武漢肺炎疫情擴大 打擊訪日大陸遊客消費

2020-01-29 09:08

捍衛達賴喇嘛轉世自由 美眾議院通過西藏支援法

2020-01-29 16:40

後梅根時期的凱特每天工作18小時 拚第4胎計畫暫緩

2020-01-29 22:09

對武漢肺炎疫情較樂觀 美股收高蘋果漲2.8%

2020-01-29 06:50

人工智慧專家需求年增74%

2020-01-29 00:55

美智庫報告建議 美台應洽簽自貿協定

2020-01-29 08:18

彭博：武漢肺炎疫情將影響iPhone增產一成計畫

2020-01-29 10:57

哈利老丈人喊話：像個男人硬起來

2020-01-29 21:32

川普公布中東和平計畫 路透重點分析

2020-01-29 14:49

兩孩子人間蒸發…母親沒報警 反另結新歡

2020-01-29 13:14

孤臣無力可回天！英國防大臣反對華為參與5G建設成孤鳥

2020-01-29 21:08

彭博專欄作家高燦鳴：蘋果應解除穿戴式裝置的束縛

2020-01-29 14:25

WHO排除與會抗武漢肺炎 澳洲學者籲各國挺台灣

2020-01-29 18:41

關過食人魔、開膛手傑克…英最恐怖精神病院側樓出售 挖出駭人故事

2020-01-29 21:00

油價跳漲 傳胡塞叛軍飛彈攻擊沙烏地阿拉伯

2020-01-29 22:07

夫婦被殺埋屋底、另發現3具屍體 疑女婿殺人魔幹的

2020-01-29 16:05

蘋果上季營收強於預期 武漢肺炎增添本季業績不確定性

2020-01-29 08:53

美施壓失敗 歐盟跟進英國不全面限制華為參與5G建設

2020-01-29 22:01

未來面試…AIVR當判官

2020-01-29 00:55

美公布「中東和平新計畫」陸：應聽巴勒斯坦看法

2020-01-29 18:24

糾纏20年 85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-29 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top