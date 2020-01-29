油價跳漲 傳胡塞叛軍飛彈攻擊沙烏地阿拉伯

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葉門叛軍胡塞以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯的報導，推升國際原油價格29日盤中跳漲1.5%以上。路透社 分享 facebook

葉門叛軍胡塞（Houthi）以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯的報導，推升國際原油價格29日盤中跳漲1.5%以上。

倫敦布蘭特原油期貨攀升1.87%至每桶60.62美元，紐約原油期貨上漲1.66%至每桶54.37美元。

Al Masirah電視報導，胡塞已鎖定了沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco位於吉贊（Jian）的設施。