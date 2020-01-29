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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

龐培歐與楊潔篪通話 感謝陸協助美撤僑

2020-01-29 22:00聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國務卿龐培歐29日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，感謝中國大陸協助美國撤離政府人員與公民。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）29日發布聲明指出，龐培歐與楊潔篪通話，龐培歐對因新型冠狀病毒（武漢肺炎）喪命的中國大陸公民表達哀悼之意。

龐培歐表示，海外美國人的安全對他而言最為優先，感謝中方協助美國從疫情爆發的地區撤離政府人員與公民。

美國從中國大陸湖北武漢撤僑的航班，已於29日凌晨飛抵阿拉斯加安克拉治，班機停留加油及為旅客做健康檢查後，將轉降位於南加河濱縣的軍用基地。

美國國務卿龐培歐（右）29日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊...
美國國務卿龐培歐（右）29日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話。本報資料照片
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