龐培歐與楊潔篪通話 感謝陸協助美撤僑

美國國務卿龐培歐29日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，感謝中國大陸協助美國撤離政府人員與公民。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）29日發布聲明指出，龐培歐與楊潔篪通話，龐培歐對因新型冠狀病毒（武漢肺炎）喪命的中國大陸公民表達哀悼之意。

龐培歐表示，海外美國人的安全對他而言最為優先，感謝中方協助美國從疫情爆發的地區撤離政府人員與公民。