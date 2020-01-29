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為何非華為不可? 英內政大臣簡單一句話堵所有雜音

2020-01-29 19:20聯合報 編譯張佑生╱即時報導

華為。 路透
華為。 路透
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英國首相強生28日召開國安會議後決定開放華為參加5G建設，引起不少非議。原本持反對態度的內政大臣Priti Patel改口，宣稱強生的決定將讓「英國通訊更安全、經濟更繁榮」。她在每日電訊報撰文指出，必須納入華為參加5G建設的理由是：「英國、美國和其他友邦的通信業者，無法提供我們所需要的服務。」

強生曾抱怨，美國只強調不准開放華為參與5G建設，但又提不出替代方案。

英國內政大臣Priti Patel日前準備出席內閣會議。法新社
英國內政大臣Priti Patel日前準備出席內閣會議。法新社
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強生英國國安會

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