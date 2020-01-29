英國批准華為有限度參與5G 華府：失望

華為已獲准有限度參與英國5G建設，圖為華為在2019年倫敦5G全球峰會獲「最佳5G核心網技術」獎。（取材自華為官網） 分享 facebook 英國首相強生28日主持國家安全委員會會議，會後英國政府宣布，允許華為有限度參與英國5G網絡建設。英國將華為列為「高風險供應商」，禁止華為建設英國5G網絡的「核心」部分，而且將其市占率上限定為35%。分析指出，英國的決定，代表美國針對華為的全球封殺行動遇挫，但有可能對美英之間的關係造成影響。

另外，歐盟執委會定29日公布給成員國關於5G網絡的建議書，執委會專員布雷頓28日透露，歐盟不會禁止華為建設歐洲5G網絡，但會執行嚴格的5G規範。布雷頓說：「不必給廠商差別待遇，而是要制定規則。這些規則會很嚴格，不容易做到，而我們當然歡迎所有願意遵循的廠商。」

英國作出「有限度」地讓華為參與5G建設的決定，被視為對華盛頓作出一定程度的妥協，但同時也可以讓國內運營商使用華為設備。

美聯社與衛報指出，英國這個決定是美國的挫敗，很可能遭到美國猛烈反擊。美國禁止華為參與美國5G網絡建設，並鼓勵盟友也這麼做。川普政府曾威脅英國，如果讓華為參與5G網絡建設，美國就要限制兩國共享的情報，27日又威脅說，英國此舉會傷害英國脫歐後與美國的貿易協定。

針對英國這項決定，川普政府表示「失望」。不過美聯社指出，英國也不想得罪中國，因為英國也需要跟中國簽貿易協定。

華為表示，英國政府的決定使華為「安了心」。華為副總裁張建崗回應說，英國政府根據科學研究做出這個決定，「使英國能夠使用世界一流技術，並保持競爭力」。

英國政府消息人士向衛報透露，官員擔心，不讓華為建設英國5G網絡，會使英國5G上路時程延後兩到三年，增加消費者的負擔，並危及經濟成長，「只要我們嚴加管理，任何風險都能控制」。

路透報導，強生27日回答記者有關華為的問題時說，英國有可能跟上最新的5G技術，而不犧牲國家安全和英美之間密切的情報關係，「我們會想辦法讓兩個目標都達成」。

英國還對華為做出一些限制，包括將市占率上限定為35%，也就是英國5G和全光纖網絡中，使用華為技術的部分不得超過35%，電信供應商將有三年時間落實這項規定。

英國政府的聲明全文並未明指「華為」，但提到「高風險供應商」意味對英國電信網絡造成更大安全風險的供應商，顯然指華為。