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彭博專欄作家高燦鳴：蘋果應解除穿戴式裝置的束縛

2020-01-29 14:25經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

蘋果公司上季財報優於預期，主因iPhone需求反彈以及穿戴式裝置銷售激增；彭博資訊專欄作家高燦鳴(Tim Culpan）指出，蘋果財報反映，iPhone依然重要，穿戴式裝置前景可期，但蘋果必須解除穿戴式裝置的限制，讓其他作業系統的使用者也能進入蘋果的生態系統。

彭博資訊專欄作家高燦鳴認為，蘋果應解除穿戴式裝置的限制。 路透
彭博資訊專欄作家高燦鳴認為，蘋果應解除穿戴式裝置的限制。 路透
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高燦鳴表示，初步看來，投資人仍可繼續押注Apple Watch繼續熱銷以及AirPods Pro大受歡迎，相關的音樂、內容和應用程式應可繼續帶來營收，足以彌補iPhone的營收下滑。

然而，iPhone營收上季攀升8%，是銷售高峰季的成績，過去一年的營收則下滑6%。這個成績顯示，光是一季的好成績，不足以扭轉情勢。

穿戴式裝置、住家和配件部門，過去一年成長將近40%，這樣的軌跡，或許會讓該部門在兩年內超越服務事業（成長16%）。

就此來說，只要消費者繼續使用iPhone，蘋果就能繼續銷售配件和服務，例如Apple TV+、app與音樂。這些有吸引力的周邊產品，也能促使消費者換購手機時繼續選擇iPhone。

不過，利用僅能在蘋果裝置上使用的產品把消費者綁在iPhone生態系統的策略存有瑕疵，20年前蘋果已有失敗經驗。蘋果在2001年首度發表iPod時，只能搭配Mac筆電使用；一年後，iPod推出Windows版，銷售才開始起色。

蘋果的高管已了解，不能試圖利用iPod迫使消費者購買Mac；這種策略，可能抑制重要產品的銷售。

高燦鳴認為，如果蘋果還記得這個教訓，就該解除最新熱銷產品AirPods Pro以及Apple Watch的束縛。

目前，AirPods確實能搭配安卓系統裝置使用，但無法享受完整功能，包括客製化設定、音樂分享和貼服程度測試等，因為這些功能需要相關的app。 Apple TV+也是一例，雖然能在標準的瀏覽器上運作，但不夠順暢。解決的方法很簡單，開發安卓系統版本的app即可。

Apple Watch也有同樣問題，這款智慧手表理論上不須搭配手機使用，但蘋果官網卻表示，「Apple Watch Series 5 和 Apple Watch Series 3 應搭配搭載 iOS 13 或後續版本的 iPhone 6s 或後續機型使用」。

果粉可能認為，正是因為與iPhone整合，才讓Apple Watch和AirPods成為這麼有價值的產品。

高燦鳴指出，這個觀點沒錯，但將把潛在受眾限制在全球智慧手機市場的15%，過於短視，尤其是還有許多非硬體服務可帶來大量營收。他認為，蘋果應該撤掉鐐銬，讓其他85%的智慧手機使用者自行探索蘋果生態系統的神奇之處。

蘋果iPod的相容性擴張後，出貨量快速攀升。 彭博資訊
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蘋果穿戴裝置iPhone

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