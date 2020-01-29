超微本季營收不如所料 遊戲機用晶片需求消退

超微公司（AMD）對本季營收預測不如預期，可見遊戲機用晶片需求消退，資料中心和PC用晶片恐怕滿足不了市場期待。超微周三盤後股價應聲下挫4%。

超微表示，今年前三個月的營收將在18億美元增減5,000萬美元之間，不如彭博調查分析師意見原估的18.7億美元。超微也預測2020年營收將成長28%至30%，分析師預測的成長率為28%。

超微盤後股價跌4%，過去一年漲逾150%，是標普500指數表現最佳的成份股。

遊戲機用晶片表現受壓，因微軟和Sony在下半年推出新款遊戲機之前去化庫存。

Summit Insights Group分析師KinNgai Chan說：「遊戲機半客製化系統晶片（SoC）衰減在預料之中，我認為投資人希望看到資料中心、CPU業績大幅成長，來抵銷遊戲SoC近期的頹勢。」

上季含遊戲機晶片在內的企業、內建和半客製業績成長7%至4.65億美元，不如FactSet原估的6億380萬美元。

運算和繪圖晶片部門（包括賣給資料中心的顯示卡）業績大增69%至16.6億美元，優於分析師原估的150億美元。