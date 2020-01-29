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蘋果上季營收強於預期 武漢肺炎增添本季業績不確定性

2020-01-29 08:53經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果公司（Apple）上季營收超出華爾街所料，受iPhone需求反彈以及可穿戴產品銷售激增所提振。本季營收預估區間拉大，反映武漢肺炎蔓延增添不確定性。

蘋果周三盤後股價上漲約2%，服務類業績略低於預期，使股價漲勢受限。

蘋果公布公司會計年度第1季（即上季）營收為918億美元，較去年同期成長9%。彭博匯總的數據顯示，華爾街原估884億美元。每股獲利為每股4.99美元，也超出分析師所料。

蘋果表示，公司會計年度第2季（即本季）營收將在630億至670億美元之間。分析師的平均預估為623億美元。

蘋果財務長梅斯特里表示，本季營收預測區間比往常大，主要是疫情增添不確定性的關係。

執行長庫克也在分析師電話會議上表示，蘋果正留意中國大陸的情形，正與當地的員工和合作夥伴密切合作。幾乎所有iPhone都在鴻海位於鄭州和和碩鄰近上海的組裝廠所生產。

庫克表示，最近一款iPhone「需求強勁」，他並指出，15億的產品用戶一直是「我們在各方面成長的中堅力量」。

Cross Research分析師Shannon Cross評論道：「強勁表現來自iPhone，以及可穿戴產品和App Store的持續強勁成長，」「iPhone非常強勁。」

分析師對於穿戴式周邊產品業績尤感振奮，像是Apple Watch和AirPods。

蘋果會計年度第1季靠iPhone帶進560億美元的營收，較上年成長8%，比起2018年衰減約15%要強得多。蘋果將入門等級的主力iPhone降價50美元而吸引買家。此外，還有數百萬舊款iPhone失去軟體支援，也帶動新產品的買氣。

AirPods在內穿戴式產品上季帶進100億美元營收，較上年成長37%。服務事業營收為127億美元，較上年成長17%，不如分析師所料。

EMarketer分析師 Yoram Wurmser說：「強勁財報中值得一慮的是服務類，其中包括Apple TV+的業績略低於預期。不如預期可能是Disney+同時推出的競爭所致。」

蘋果公司（Apple）上季營收超出華爾街所料。路透
蘋果公司（Apple）上季營收超出華爾街所料。路透
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華爾街武漢肺炎疫情蘋果iPhone

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