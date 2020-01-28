美股開高 道瓊漲百點 台積ADR漲逾1%

美股28日開高，那斯達克綜合指數早盤漲0.6%，費城半導體指數漲幅更超過1%，台積電ADR也漲逾1%。

CNBC報導，Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，股市試圖回穩並反彈，不過漲勢恐怕只是曇花一現，且缺乏說服力。

道瓊指數27日暴跌逾450點，寫下去年10月來最大跌幅；標普500指數跌逾1%，是74個交易日來首見。