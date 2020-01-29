中國印度恐陷停滯性通膨

印度與中國大陸都遭受消費者物價（CPI）急漲與經濟成長減緩的雙重打擊，引發「停滯性通膨」（stagflation）的疑慮，並可能使全球經濟成長雪上加霜。但由於情勢並不確定，也使兩國央行的貨幣政策陷入鬆緊兩難的窘境。

金融時報28日報導，北京當局過去六個月來一直擔憂停滯性通膨風險。目前大陸經濟成長正處於29年來低點，但CPI漲幅一直在4%以上，最近爆發的武漢肺炎又將進一步抑制經濟活動。印度經濟成長率也摔到六年來低點，去年第3季僅年增4.5%，12月通膨率更達7.4%。

不過經濟學家仍質疑這兩個世界上人口最多國家是否真的陷入停滯性通膨，抑或只是發生一連串的糧食價格震撼，導致表面的通膨掩蓋了潛在的通縮壓力。

中國大陸由於發生「非洲豬瘟」，拉高了豬肉價格，並帶動替代性食品價格上漲；儘管整體CPI上升，但核心CPI（扣除能源及食品）卻持續下降。

印度去年12月的食品價格比一年前躍升12%，蔬菜價格漲幅更高達60%。印度經濟學家表示，目前糧價急漲的主因是非季節性降雨，因此通膨未必會居高不下；目前通急升只是「過渡性」，只要下一季洋蔥上市後就能平息。

滙豐銀行亞洲經濟研究部門共同主管范力民指出，稱之為停滯性通膨可能產生誤導作用；由於糧食價格高漲打擊需求，中期反而可能更偏向通膨減緩。糧價雖漲，但其他產品與服務卻跌價，因此亞洲真正的威脅可能不在於停滯性通膨，而是經濟停滯。

中國人民銀行與印度央行則面臨困難的抉擇。如果糧價大漲當真引發全面通膨，央行就必須升息；但如果通膨只是暫時，央行反而要擔憂需求疲軟，或通膨率進一步跌破目標。

人民銀行目前並未積極放鬆信用，去年12月社會總融資額比上年同期擴張10.7%，信用成長相對穩定。

印度央行可能暫停寬鬆政策。如果糧食漲勢不止，央行很難進一步降息，甚至可能需要升息，以確保通膨目標的信譽，但將使經濟再受打擊。