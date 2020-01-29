親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全球房市降溫 經濟蒙塵

2020-01-29 00:50經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美中貿易戰、英國脫歐和香港政爭等不確定性持續拖累房市買氣。 （路透）
美中貿易戰、英國脫歐和香港政爭等不確定性持續拖累房市買氣。 （路透）
分享
全球經濟成長步調去年放緩至金融危機以來最慢，前景更浮現新的陰霾：從英國、中國大陸到澳洲，各地房市正同步降溫。

華爾街日報報導，牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析，達拉斯聯邦準備銀行彙整的23國房價指標，去年第3季僅較前一同期成長1.8%，近年來的峰值是2016年時的成長4.3%。截至去年9月，全球18個大型經濟體的住宅投資已連續四季年比下滑，創2008-2009年金融危機以來最長跌勢。

觸發這波跌勢的主要因素之一，是過去兩年全球成長降溫，抑制房市需求和房價成長。

在大型城市，負擔能力受限令許多有意購屋的買家縮手，外資對海外房地產的興趣也降溫；美中貿易戰、英國脫歐和香港政爭等不確定性升高，也持續拖累房市買氣。

牛津經濟研究院經濟學家史雷特表示：「房市降溫值得關注，因為這個市場可能對消費者支出產生巨大衝擊。」

不過房市降溫並非轉入衰退的跡象，主要仍與全球成長及不確定性有關；國際貨幣基金（IMF）20日預測，今年全球成長率將由去年的2.9%升至3.3%，明年估達3.4%，只不過仍低於金融危機前的水準。

房地產並非大豆、汽車零件等貿易財，但全球房價的漲跌已趨於同步；IMF指出，這個現象反映多項因素，包括經濟成長及各國利率走勢日益同步的趨勢。

IMF表示，在紐約、倫敦、溫哥華等國際性大都市，還有另一項因素使房價走勢同步；金融危機以來的低利率，令追求較高報酬率的富裕投資人搶進大型金融中心的房地產。事實上，這些城市的住宅價格同步程度，已高於股市、債市。

房市投資下滑，會直接減少國內生產毛額（GDP）；牛津經濟研究院推估，2017至2019年期間，房市降溫使先進經濟體的成長率減少0.3個百分點。

房地產是消費者總體財富的一部分，若房價降溫導致屋主減少支出，可能進一步侵蝕全球成長。

分享

房地產牛津

延伸閱讀

2020年房地產運勢肖猴最佳 這生肖小心踩地...

子女宫對沖田宅宮 蔡上機：2020房市兩產品...

IMF前副總裁看政策 朱民：避免貨幣過度寬鬆

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

相關新聞

疫情衝擊 飯店、航空、博弈業慘

2020-01-28 22:28

人工智慧專家需求年增74%

2020-01-29 00:55

美零售業爆發破產潮

2020-01-29 00:55

未來面試…AIVR當判官

2020-01-29 00:55

俄版Google好神 15分送貨到府

2020-01-29 00:54

中國印度恐陷停滯性通膨

2020-01-29 00:52

英國、歐盟 讓華為有限度參與5G建設

2020-01-28 23:02

伊爾艾朗：逢跌就買？ 別言之過早

2020-01-28 22:23

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

英國宣布 讓華為參與英國5G建設

2020-01-28 20:07

不畏武漢肺炎 比特幣逆勢上漲

2020-01-28 19:45

晶片股受武漢病毒拖累 但美國晶片商可能受惠

2020-01-28 18:22

追趕台積 三星狠砸4兆韓元下單ASML採購20台EUV

2020-01-28 17:55

美財經名嘴克雷默：趁恐慌時刻進場 不妨再觀望一下

2020-01-28 17:43

5G網絡建設用不用華為？英國將做抉擇

2020-01-28 16:17

日經：蘋果要求供應商上半年增產10% 達8000萬支iPhone

2020-01-28 13:17

台股後天開盤怎麼跌？韓股有跡可循

2020-01-28 11:41

3個月來最慘！武漢肺炎威脅重挫美股 道瓊跌逾450點

2020-01-28 06:15

布蘭特原油摜破60美元

2020-01-28 03:42

川普傳施壓印度增購農產

2020-01-28 03:41

武漢肺炎疫情延燒 不利iPhone鏈

2020-01-28 03:38

武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌

2020-01-28 03:37

美股道瓊27日盤初暴跌500多點 台積ADR重挫逾4%

2020-01-27 22:47

從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？

2020-01-27 20:20

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06
看更多

熱門文章

阿富汗塔利班宣稱擊落美國軍機 機上人員全喪生

2020-01-28 03:55

3個月來最慘！武漢肺炎威脅重挫美股 道瓊跌逾450點

2020-01-28 06:15

追趕台積 三星狠砸4兆韓元下單ASML採購20台EUV

2020-01-28 17:55

英國宣布 讓華為參與英國5G建設

2020-01-28 20:07

香水刺鼻且愛勾心鬥角？日本女性專用車廂再淪戰場

2020-01-28 09:20

台股後天開盤怎麼跌？韓股有跡可循

2020-01-28 11:41

20年爭議塵埃落定！85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-28 11:55

武漢肺炎疫情延燒 不利iPhone鏈

2020-01-28 03:38

傳ICAO封鎖挺台推特帳號 美議員批ICAO屈服中方

2020-01-28 11:39

影／美證實阿富汗墜機為美軍機 死亡人數原因皆未說明

2020-01-28 14:06

武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌

2020-01-28 03:37

美財經名嘴克雷默：趁恐慌時刻進場 不妨再觀望一下

2020-01-28 17:43

晶片股受武漢病毒拖累 但美國晶片商可能受惠

2020-01-28 18:22

史上最偏袒！川普讓以色列統治最神聖的地方

2020-01-28 22:11

美股開高 道瓊漲百點 台積ADR漲逾1%

2020-01-28 22:48

不畏武漢肺炎 比特幣逆勢上漲

2020-01-28 19:45

「強暴盒子」如影隨形 淫魔前助理庭上啜泣

2020-01-28 13:38

布蘭特原油摜破60美元

2020-01-28 03:42

挺台灣推特帳號 傳遭國際民航組織大舉封鎖

2020-01-28 10:36

奧斯威辛集中營解放75週年 荷蘭首承認迫害猶太人

2020-01-28 16:01

美證實軍機墜毀阿富汗 但否認遭神學士擊落

2020-01-28 10:59

美軍機墜毀阿富汗全數罹難 神學士聲稱犯案

2020-01-28 15:21

日本時報：美軍25日完成今年在南海的首度自由航行

2020-01-28 14:39

安德魯王子捲性醜聞 美檢：說好協查但毫不配合

2020-01-28 13:00

宣布中東和平計畫前川普致電巴勒斯坦領袖 遭拒接

2020-01-28 21:56

布萊恩：盼人們想起我時 先想到投資 而非籃球

2020-01-28 20:11

坦承對示威者執法過當？法國宣布停用裝炸藥催淚彈

2020-01-28 16:11

關鍵改革失敗 斯洛維尼亞總理辭職下台

2020-01-28 14:58

日經：蘋果要求供應商上半年增產10% 達8000萬支iPhone

2020-01-28 13:17

川普傳施壓印度增購農產

2020-01-28 03:41

二戰迫害猶太人 荷蘭總理歷史性道歉

2020-01-28 15:24

民意支持度浮沉 紐西蘭總理宣布9月大選

2020-01-28 15:06

英相強生：採用華為5G技術仍可兼顧國安

2020-01-28 03:41

川普中東和平計畫出爐 巴勒斯坦表明堅定反對

2020-01-28 15:13

火噬阿州碼頭 數十遊艇毀至少8死

2020-01-28 13:35

伊朗衛星發射計畫 美質疑發展彈道飛彈幌子

2020-01-28 10:29

中東和平計畫出爐 川普將與以色列總理一同公布

2020-01-28 10:44

桑德斯超越拜登 新罕州民調衝第一

2020-01-28 13:30

土耳其強震尋獲最後失蹤者 政府宣布投入重建

2020-01-28 03:50

5G網絡建設用不用華為？英國將做抉擇

2020-01-28 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top