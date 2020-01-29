全球房市降溫 經濟蒙塵

美中貿易戰、英國脫歐和香港政爭等不確定性持續拖累房市買氣。 （路透） 分享 facebook 全球經濟成長步調去年放緩至金融危機以來最慢，前景更浮現新的陰霾：從英國、中國大陸到澳洲，各地房市正同步降溫。

華爾街日報報導，牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析，達拉斯聯邦準備銀行彙整的23國房價指標，去年第3季僅較前一同期成長1.8%，近年來的峰值是2016年時的成長4.3%。截至去年9月，全球18個大型經濟體的住宅投資已連續四季年比下滑，創2008-2009年金融危機以來最長跌勢。

觸發這波跌勢的主要因素之一，是過去兩年全球成長降溫，抑制房市需求和房價成長。

在大型城市，負擔能力受限令許多有意購屋的買家縮手，外資對海外房地產的興趣也降溫；美中貿易戰、英國脫歐和香港政爭等不確定性升高，也持續拖累房市買氣。

牛津經濟研究院經濟學家史雷特表示：「房市降溫值得關注，因為這個市場可能對消費者支出產生巨大衝擊。」

不過房市降溫並非轉入衰退的跡象，主要仍與全球成長及不確定性有關；國際貨幣基金（IMF）20日預測，今年全球成長率將由去年的2.9%升至3.3%，明年估達3.4%，只不過仍低於金融危機前的水準。

房地產並非大豆、汽車零件等貿易財，但全球房價的漲跌已趨於同步；IMF指出，這個現象反映多項因素，包括經濟成長及各國利率走勢日益同步的趨勢。

IMF表示，在紐約、倫敦、溫哥華等國際性大都市，還有另一項因素使房價走勢同步；金融危機以來的低利率，令追求較高報酬率的富裕投資人搶進大型金融中心的房地產。事實上，這些城市的住宅價格同步程度，已高於股市、債市。

房市投資下滑，會直接減少國內生產毛額（GDP）；牛津經濟研究院推估，2017至2019年期間，房市降溫使先進經濟體的成長率減少0.3個百分點。

房地產是消費者總體財富的一部分，若房價降溫導致屋主減少支出，可能進一步侵蝕全球成長。