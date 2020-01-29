俄版Google好神 15分送貨到府

俄羅斯電商Yandex進軍雜貨配送服務。 路透 分享 facebook 有「俄羅斯版Google」之稱的Yandex，以微型倉儲結合腳踏車快遞員，主打在下單15分鐘內送貨到府，跨界進軍雜貨配送服務這塊利基市場。

俄羅斯科技龍頭Yandex將在15分鐘內「免費」將雜貨宅配到府，公司新成立的網路平台Lavka將擁有約2,000項貨品的小型物流中心散布首都莫斯科周圍，再結合腳踏車快遞員高速送貨。Yandex的策略是成為數位超商，透過將雜貨直接宅配到府來拿下市占。

Lavka部門主管費索夫說：「我們發現零售業者送貨速度太慢，與第三方店家合作的配送新創公司則無法即時取得貨品，且時常需要替換訂單上的商品。因此我們專注於開發結合超快速配送的微型倉儲。」

隨著營收突破1,270億盧布（20億美元），擁有20年歷史的網路搜尋引擎Yandex，開始將觸角伸向當地計程車市場，並推出包括餐廳外送等數位服務。Yandex最新的舉措適逢俄羅斯正加速進攻電商市場。研究機構INFOLine預估，俄羅斯線上雜貨業務將在2023年前成長五倍至2,000億盧布。

從架上取貨配送的服務已是司空見慣，但即時雜貨快遞是相對嶄新的零售模式。Yandex執行長佛洛茲（Arkady Volozh）投資土耳其配送平台Getir；美國也有類似配送創企goPuff；亞馬遜（Amazon）推出兩小時送貨到府的Prime Now；美國生鮮雜貨代送服務Instacart也宣稱可以將配送時間縮減一半。

Yandex原本在與經銷商和製造業者直接接洽前，會先向德國零售商麥德龍（Metro）進口貨源。如今Yandex在2019年已有50座物流中心，目標是今年底讓莫斯科布滿200座倉儲，並將服務拓展至聖彼得堡。

Yandex每座倉儲面積為150平方公尺，在半徑一英里內主打快速配送；相較之下，線上超市Perekrestok.ru在首都內有三座物流中心，貨車的配送範圍介於4,000到1.8萬平方公尺。