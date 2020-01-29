親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

俄版Google好神 15分送貨到府

2020-01-29 00:54經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

俄羅斯電商Yandex進軍雜貨配送服務。 路透
俄羅斯電商Yandex進軍雜貨配送服務。 路透
分享
有「俄羅斯版Google」之稱的Yandex，以微型倉儲結合腳踏車快遞員，主打在下單15分鐘內送貨到府，跨界進軍雜貨配送服務這塊利基市場。

俄羅斯科技龍頭Yandex將在15分鐘內「免費」將雜貨宅配到府，公司新成立的網路平台Lavka將擁有約2,000項貨品的小型物流中心散布首都莫斯科周圍，再結合腳踏車快遞員高速送貨。Yandex的策略是成為數位超商，透過將雜貨直接宅配到府來拿下市占。

Lavka部門主管費索夫說：「我們發現零售業者送貨速度太慢，與第三方店家合作的配送新創公司則無法即時取得貨品，且時常需要替換訂單上的商品。因此我們專注於開發結合超快速配送的微型倉儲。」

隨著營收突破1,270億盧布（20億美元），擁有20年歷史的網路搜尋引擎Yandex，開始將觸角伸向當地計程車市場，並推出包括餐廳外送等數位服務。Yandex最新的舉措適逢俄羅斯正加速進攻電商市場。研究機構INFOLine預估，俄羅斯線上雜貨業務將在2023年前成長五倍至2,000億盧布。

從架上取貨配送的服務已是司空見慣，但即時雜貨快遞是相對嶄新的零售模式。Yandex執行長佛洛茲（Arkady Volozh）投資土耳其配送平台Getir；美國也有類似配送創企goPuff；亞馬遜（Amazon）推出兩小時送貨到府的Prime Now；美國生鮮雜貨代送服務Instacart也宣稱可以將配送時間縮減一半。

Yandex原本在與經銷商和製造業者直接接洽前，會先向德國零售商麥德龍（Metro）進口貨源。如今Yandex在2019年已有50座物流中心，目標是今年底讓莫斯科布滿200座倉儲，並將服務拓展至聖彼得堡。

Yandex每座倉儲面積為150平方公尺，在半徑一英里內主打快速配送；相較之下，線上超市Perekrestok.ru在首都內有三座物流中心，貨車的配送範圍介於4,000到1.8萬平方公尺。

俄羅斯莫斯科

延伸閱讀

貓狗同坐腳踏車籃表情「對比超強烈」 網笑：現...

繼美國之後 俄羅斯也計畫自湖北展開撤僑

Google打造的Android版「AirD...

Google推出搜尋選集功能 幫使用者找出上...

相關新聞

疫情衝擊 飯店、航空、博弈業慘

2020-01-28 22:28

人工智慧專家需求年增74%

2020-01-29 00:55

美零售業爆發破產潮

2020-01-29 00:55

未來面試…AIVR當判官

2020-01-29 00:55

中國印度恐陷停滯性通膨

2020-01-29 00:52

全球房市降溫 經濟蒙塵

2020-01-29 00:50

英國、歐盟 讓華為有限度參與5G建設

2020-01-28 23:02

伊爾艾朗：逢跌就買？ 別言之過早

2020-01-28 22:23

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

英國宣布 讓華為參與英國5G建設

2020-01-28 20:07

不畏武漢肺炎 比特幣逆勢上漲

2020-01-28 19:45

晶片股受武漢病毒拖累 但美國晶片商可能受惠

2020-01-28 18:22

追趕台積 三星狠砸4兆韓元下單ASML採購20台EUV

2020-01-28 17:55

美財經名嘴克雷默：趁恐慌時刻進場 不妨再觀望一下

2020-01-28 17:43

5G網絡建設用不用華為？英國將做抉擇

2020-01-28 16:17

日經：蘋果要求供應商上半年增產10% 達8000萬支iPhone

2020-01-28 13:17

台股後天開盤怎麼跌？韓股有跡可循

2020-01-28 11:41

3個月來最慘！武漢肺炎威脅重挫美股 道瓊跌逾450點

2020-01-28 06:15

布蘭特原油摜破60美元

2020-01-28 03:42

川普傳施壓印度增購農產

2020-01-28 03:41

武漢肺炎疫情延燒 不利iPhone鏈

2020-01-28 03:38

武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌

2020-01-28 03:37

美股道瓊27日盤初暴跌500多點 台積ADR重挫逾4%

2020-01-27 22:47

從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？

2020-01-27 20:20

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06
看更多

熱門文章

阿富汗塔利班宣稱擊落美國軍機 機上人員全喪生

2020-01-28 03:55

3個月來最慘！武漢肺炎威脅重挫美股 道瓊跌逾450點

2020-01-28 06:15

追趕台積 三星狠砸4兆韓元下單ASML採購20台EUV

2020-01-28 17:55

英國宣布 讓華為參與英國5G建設

2020-01-28 20:07

香水刺鼻且愛勾心鬥角？日本女性專用車廂再淪戰場

2020-01-28 09:20

台股後天開盤怎麼跌？韓股有跡可循

2020-01-28 11:41

20年爭議塵埃落定！85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-28 11:55

武漢肺炎疫情延燒 不利iPhone鏈

2020-01-28 03:38

傳ICAO封鎖挺台推特帳號 美議員批ICAO屈服中方

2020-01-28 11:39

影／美證實阿富汗墜機為美軍機 死亡人數原因皆未說明

2020-01-28 14:06

武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌

2020-01-28 03:37

美財經名嘴克雷默：趁恐慌時刻進場 不妨再觀望一下

2020-01-28 17:43

晶片股受武漢病毒拖累 但美國晶片商可能受惠

2020-01-28 18:22

史上最偏袒！川普讓以色列統治最神聖的地方

2020-01-28 22:11

美股開高 道瓊漲百點 台積ADR漲逾1%

2020-01-28 22:48

不畏武漢肺炎 比特幣逆勢上漲

2020-01-28 19:45

「強暴盒子」如影隨形 淫魔前助理庭上啜泣

2020-01-28 13:38

布蘭特原油摜破60美元

2020-01-28 03:42

挺台灣推特帳號 傳遭國際民航組織大舉封鎖

2020-01-28 10:36

奧斯威辛集中營解放75週年 荷蘭首承認迫害猶太人

2020-01-28 16:01

美證實軍機墜毀阿富汗 但否認遭神學士擊落

2020-01-28 10:59

美軍機墜毀阿富汗全數罹難 神學士聲稱犯案

2020-01-28 15:21

日本時報：美軍25日完成今年在南海的首度自由航行

2020-01-28 14:39

安德魯王子捲性醜聞 美檢：說好協查但毫不配合

2020-01-28 13:00

宣布中東和平計畫前川普致電巴勒斯坦領袖 遭拒接

2020-01-28 21:56

布萊恩：盼人們想起我時 先想到投資 而非籃球

2020-01-28 20:11

坦承對示威者執法過當？法國宣布停用裝炸藥催淚彈

2020-01-28 16:11

關鍵改革失敗 斯洛維尼亞總理辭職下台

2020-01-28 14:58

日經：蘋果要求供應商上半年增產10% 達8000萬支iPhone

2020-01-28 13:17

川普傳施壓印度增購農產

2020-01-28 03:41

二戰迫害猶太人 荷蘭總理歷史性道歉

2020-01-28 15:24

民意支持度浮沉 紐西蘭總理宣布9月大選

2020-01-28 15:06

英相強生：採用華為5G技術仍可兼顧國安

2020-01-28 03:41

川普中東和平計畫出爐 巴勒斯坦表明堅定反對

2020-01-28 15:13

火噬阿州碼頭 數十遊艇毀至少8死

2020-01-28 13:35

伊朗衛星發射計畫 美質疑發展彈道飛彈幌子

2020-01-28 10:29

中東和平計畫出爐 川普將與以色列總理一同公布

2020-01-28 10:44

桑德斯超越拜登 新罕州民調衝第一

2020-01-28 13:30

土耳其強震尋獲最後失蹤者 政府宣布投入重建

2020-01-28 03:50

5G網絡建設用不用華為？英國將做抉擇

2020-01-28 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top