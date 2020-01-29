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未來面試…AIVR當判官

2020-01-29 00:55經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

絕大多數的求職者和招聘者都認同，傳統面試方式未必能挑中最合適的人才。隨著科技進步，面試的型態可能大幅改變，履歷表或許已無必要，招聘者將透過人工智慧（AI）和虛擬實境（VR）輔助，依據求職者的言行舉止、人格特質和生理反應決定錄取與否。

ManpowerGroup首席人才科學家、倫敦大學學院及哥倫比亞大學商業心理學教授查莫洛─普雷謬齊克表示：「許多工作會被顛覆或取代，2030年或2040年時的職務，其中八成目前不存在。」

目前已有一些技術正在開發，未來可供雇主分析應聘者的網路歷史、生物辨識數據以及模擬工作挑戰的即時反應。

以下這些技術，可能在未來幾年內重塑企業面試的型態：

AI輔助人格分析

「軟技能」日益受到重視，未來將有更多雇主利用AI，根據求職者的社群媒體、LinkedIn內容和其他網路貼文甚至是影音訂閱紀錄，進行人格剖析。

包括Humantic在內的一些供應商，已推出以自然語言處理為基礎工具，可即時為招聘者提供候選者的解析。

技能「信用分數」

求才的企業未來可能依據網路上的資訊，評定求職者的專業水準。專家預測，這種方式最初可能用於評估軟體工程師的編碼能力，因為他們常在GitHub等平台分享程式碼。

未來，求職者的編寫程式等硬技能，或者溝通能力等軟技能，將可取得類似信用評分的分數；HireVue前首席數據科學家泰勒表示：「這種評分方式未來會普及化，應徵者想要這種評分，在應聘時展現競爭力。」

虛擬測試工作績效

一些雇主已使用VR進行工作測試、培訓和多樣性計畫。例如，以色列ActiView向應聘者提供VR評估，尤其是那些離開校園不久，沒有太多工作經驗的應聘者。

求職面試

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