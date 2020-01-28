不顧美國勸阻 英國有限度允許華為參與5G建設

儘管美國一再要求封鎖華為，英國仍將有限度允許華為參與5G行動網路建設。

英國當局周二聲明表示，最敏感的核心零件仍將排除華為等高風險公司的產品，但將允許華為供應推出5G網路所需的其他重要設備，例如天線和基地台。

對於這些非敏感零件，英國也將限制華為的占比在35%，避免行動通訊商如BT集團的EE和伏德風（Vodafone）過度依賴華為。