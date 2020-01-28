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不顧美國勸阻 英國有限度允許華為參與5G建設

2020-01-28 20:38經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

儘管美國一再要求封鎖華為，英國仍將有限度允許華為參與5G行動網路建設。

英國當局周二聲明表示，最敏感的核心零件仍將排除華為等高風險公司的產品，但將允許華為供應推出5G網路所需的其他重要設備，例如天線和基地台

對於這些非敏感零件，英國也將限制華為的占比在35%，避免行動通訊商如BT集團的EE和伏德風（Vodafone）過度依賴華為。

英國首相強生政府的決定，是介於美國提出的全面封鎖和通訊商的開放要求之間的折衷方案，雖然限制使用華為產品，但仍讓華為參與5G建設；英國官員認為，他們能成功管控國內的安全風險，同時繼續與美國和其他盟友維持情報分享關係。

英國決定有限度開放華為參與5G建設。 路透
英國決定有限度開放華為參與5G建設。 路透
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