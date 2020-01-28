布萊恩：盼人們想起我時 先想到投資 而非籃球

已故NBA傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）2016年曾向CNBC表示，希望在20年內，當人們想起他時，先想到投資而非籃球。

布萊恩曾說：「打籃球時焦點永遠是贏球，贏得冠軍、又贏得冠軍、再贏得冠軍。但冠軍來來去去，對吧？總有另一支球隊贏得NBA總冠軍、另一位球員拿下最有價值球員。如果你希望創造能傳承數代的事物，就必須啟發下一代。」

布萊恩2013年與史蒂貝爾一同成立創投公司Bryant Stibel。史蒂貝爾曾是Web.com及數據分析業者鄧白氏的執行長。布萊恩也在2014年以個人身分投資運動飲料公司Bodyarmor 600萬美元，當可口可樂公司2018年收購Bodyarmor部分股權後，帳面價值暴增至約2億美元。

布萊恩2017年向ESPN表示：「我對於告訴人們我熱愛事業，就如同我熱愛籃球感到厭煩，因為人們會看著我，好像我是隻三頭怪獸，但我的確是。」

布萊恩2018年向雜誌CSQ說，他主動聯絡史蒂貝爾，以進一步了解商業世界。他們在幾次餐會後，於2013年決定合作，並在2016年於紐約證交所敲鐘，讓新公司上市。

創投公司Bryant Stibel投資網路公司NetZero、銀行業者Simpli、日用品公司The Honest Co.等企業。布萊恩向CNBC表示，由於擔心將自己名字加入公司名稱後會留下某種既定印象，因此等到建立信譽後，才將名字放上去。

布萊恩也想成為NBA球隊老闆，如同其偶像喬丹。喬丹在2010年成為夏洛特黃蜂隊的老闆。