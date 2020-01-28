晶片股受武漢病毒拖累 但美國晶片商可能受惠

武漢病毒引發投資人疑慮，美股科技股重挫，跌幅比大盤還深；紐約三大指數周一（27日）全數收黑，表現最弱勢的是那斯達克綜合指數，大跌1.8%，但費城半導體指數當日挫跌3.9%，創去年8月23日以來最大單日跌幅。然而分析師指出，一些美國半導體公司反而可能因新型冠狀病毒疫情受惠，包括美光、威騰。

分析師指出，從投資立場來說，武漢肺炎疫情升級，可能使位於當地的長江存儲、武漢新芯等半導體製造商的營運受挫；Cowen分析師Krish Sankar表示，長江存儲是中國大陸最大NAND快閃記憶體製造商，春節期間企業活動通常較緩慢，大陸為了解決武漢肺炎問題延長春節假期，若供給和新工具的運送暫時中止，可能衝擊長江存儲和大陸其他晶圓廠的生產作業。

Mizuho分析師Vijay Rakesh指出，若大陸的半導體產量下滑，可能使美國企業的產量成長；他表示：「農曆新年晶圓廠停工以及武漢封城，若導致半導體封裝設備的中斷或延遲，將對設備供應商造成負面衝擊。如果春節結束後疫情惡化，令記憶體生產受擾，可能成為大陸以外記憶體供應商的利多，例如美光、威騰。