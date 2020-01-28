5G網絡建設用不用華為？英國將做抉擇

（德國之聲中文網）在用不用華為5G的問題上，英國首相約翰遜受到來自美國的壓力。華盛頓反對讓華為加入5G網絡建設，擔憂中國當局通過華為技術從事間諜或破壞活動。華為這家總部位於深圳的科技巨頭否認美方的指控。

知情人士透露，有英國官員提議"有限制"地讓華為參與5G建設。這可能是一種對華盛頓的妥協，但同時也可以讓英國運營商使用華為設備。

約翰遜周一表示，重要的是，在不危及國家安全或者是不破壞與重要盟友關系的情況下，讓英國使用新技術。他告訴媒體："我們將提出一個解決方案，使我們能夠實現這兩個目標。"

英國情報官員批評華為未能解決其設備的安全漏洞，但也指出沒有发現任何為國家從事間諜活動的證據。

英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）副所長查莫斯（Malcolm Chalmers）表示："政治和技術溝通的不連貫使得英國很難在這個問題上有所進展。"

在過去的15年裡，英國電信系統一直使用華為的技術，安全機構認為可以沿用過去的方法管理5G網絡中的風險。

前英國首相特蕾莎·梅去年離任之前決定，禁止華為參與5G的所有核心部分，對於非核心部分的參與將設置限制。

文木 / 羅法（路透社，美聯社，法新社）

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