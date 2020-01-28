日本時報：美軍25日完成今年在南海的首度自由航行

日本時報28日報導，美國瀕海戰鬥艦蒙哥馬利號（USS Montgomery）25日行經南海南沙群島附近，據信這是美國今年第一次執行自由航行作業。

美國海軍第七艦隊發言人基利（Joe Keiley）說，蒙哥馬利號「遵循國際法，在南沙群島維護航行權利及自由」。他還說，此次作業「維持了各種權利、自由及對該海域的合法使用」，「挑戰中國、越南及台灣針對無害通過設下的各種限制」。