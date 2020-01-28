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日經：蘋果要求供應商上半年增產10% 達8000萬支

2020-01-28 13:17經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

日經新聞報導，蘋果（Apple）已要求供應商在今年上半年生產多達8,000萬支iPhone手機，較去年同期下單量多10%，對逼近新高的蘋果股價而言，將是一大利多。

蘋果即將於周三盤後公布財報。日經報導，蘋果對現有款式訂單已高達6,500萬支，主要是iPhone 11系列手機，對即將於3月發表的平價新款iPhone則多達1,500萬支。據廣發證券統計，蘋果去年同期iPhone訂單約為7,300萬支。

日經引述業界消息說：「今年比去年忙碌多了。」

不過，供應商也提醒，武漢肺炎疫情可能不利增產，因為主要生產重鎮河南省和廣東省截至周一下午已逾100個確診病例。

一位因疫情而延後赴陸的台灣供應鏈業者告訴日經新聞：「大陸的情況可能影響原訂生產進度。」

中國大陸國家衛健委周二公布，新型冠狀病毒感染死亡病例升至106人，確診感染病例從周一的2,744例激增至4,515例。疫情重災區湖北省死亡病例達到100人。英美一個醫學團隊預測 ，到2月4日感染病例可能高達19萬。

相較之下，據美國疾病管制局估計，全球每年因冠狀病毒的季節性流感住院人數介於14萬到81萬，全球因病死亡人數介於1.2萬人到6.1萬人。

蘋果股價隨美股下挫，已自新高價位滑落。圖／擷自彭博
蘋果股價隨美股下挫，已自新高價位滑落。圖／擷自彭博
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