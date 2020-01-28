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布蘭特原油摜破60美元

2020-01-28 03:42經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價在武漢肺炎疫情加劇恐打擊石油需求的疑慮下，27日延續上周逾6%的頹勢，再跌超過3%，至三個多月來谷底。

洲際交易所（ICE）交易布蘭特原油期貨27日一度大跌3.6%至58.52美元，近三個月來首度跌破60美元關卡。布蘭特原油上周跌6.4%。西德州中級原油（WTI）27日期貨最多跌3.8%至52.15美元。

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲27日表示，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯為首的產油國可出面平衡油市，以因應任何需求上的變化。

他也表示，OPEC正密切留意中國大陸疫情發展，他對新病毒疫情可獲控制深具信心。

疫情石油期貨

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