布蘭特原油摜破60美元

相關新聞
武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌2020-01-28 03:37
武漢肺炎疫情延燒 不利iPhone鏈2020-01-28 03:38
川普傳施壓印度增購農產2020-01-28 03:41
美股道瓊27日盤初暴跌500多點 台積ADR重挫逾4%2020-01-27 22:47
武漢肺炎疫情升高！國際油價崩跌 道瓊期指大跌逾500點2020-01-27 20:43
從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？2020-01-27 20:20
憂武漢肺炎疫情衝擊經濟！股市油價重挫 日圓攀漲2020-01-27 20:02
2019南韓人均GDP微降 仍為3萬多美元2020-01-27 12:08
韓國人參產品出口 去年首度突破2億美元2020-01-27 12:08
達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應2020-01-24 01:22
亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果2020-01-24 01:22
科技業復甦 帶旺新興市場2020-01-24 01:22
菲國、澳洲降息預期轉淡2020-01-24 01:22
英脫障礙掃除 英鎊看漲2020-01-24 01:22
ECB檢討貨幣政策 17年首見2020-01-24 01:22
武漢肺炎擴散 歐亞股受創2020-01-24 01:22
年輕人夢想工作 未來可能不存在2020-01-23 11:20
韓經濟回神 最糟時期已過2020-01-22 23:58
特斯拉市值 衝破千億美元2020-01-22 23:58
馬來西亞 意外降息1碼2020-01-22 23:58
Netflix海外事業 大躍進2020-01-22 23:58
全球FDI總額 探十年低點2020-01-22 00:08
美法達協議 數位稅大戰停火2020-01-22 00:08
保險業投資 引進「溫度評分」2020-01-22 00:06
綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機2020-01-22 00:06
不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮2020-01-18 22:00
伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機2020-01-11 18:11
台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝2019-12-10 14:16
金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦2019-12-09 08:48
聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷2019-12-08 08:25
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
熱門文章
阿富汗民航機墜毀 機上83人生死未卜2020-01-27 18:27
武漢肺炎疫情升高！國際油價崩跌 道瓊期指大跌逾500點2020-01-27 20:43
美股道瓊27日盤初暴跌500多點 台積ADR重挫逾4%2020-01-27 22:47
憂武漢肺炎疫情衝擊經濟！股市油價重挫 日圓攀漲2020-01-27 20:02
大量偽造的日檢證明流通 越南人接單、中國製作一條龍2020-01-27 12:18
從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？2020-01-27 20:20
妻遭狼醫性侵 楊安澤：我辜負她2020-01-27 14:54
瑞典智庫：中國擁有全球第二大軍火產業2020-01-27 15:03
這個國家據傳也被川普施壓 要購買美國農產品2020-01-27 20:29
阿富汗官員稱墜機 阿里亞納航空「不是我們的班機」2020-01-27 21:56
影／伊朗客機降落衝出跑道 機上135人幸未傳傷亡2020-01-27 16:38
川普批：貪腐政客 謝安達嗆：暴怒總統2020-01-27 15:01
南非黑踹黑血腥仇外 歷史情結積怨難解2020-01-27 13:25
蒙古為防疫採嚴厲措施 關閉與中國邊界2020-01-27 18:10
2019南韓人均GDP微降 仍為3萬多美元2020-01-27 12:08
愛州衝刺 白登、桑德斯民調遙遙領先2020-01-27 14:56
美駐伊大使館遭火箭炮攻擊 1人受傷2020-01-27 12:07
川普將公布中東和平計畫 巴勒斯坦表明堅定反對2020-01-27 22:52
福斯民調：彈劾川普 50%贊成 44%反對2020-01-27 14:58
武漢肺炎疫情延燒 日股收盤重挫逾2%2020-01-27 15:22
擬見以色列領袖揭櫫和平計畫 川普涉入以國大選2020-01-27 17:23
波頓未出版新書披露：川普扣金援要烏克蘭查拜登2020-01-27 17:11
研究：印度未來十年 也無法抑制交通事故致死2020-01-27 17:21
憂武漢肺炎疫情衝擊經濟 歐洲股市下挫逾2%2020-01-27 20:37
世界猶太人大會主席勞德：對猶太人的仇視至今尚未根除2020-01-27 18:50
中國灣仔碼頭水餃驗出非洲豬瘟 菲律賓港口銷毀2020-01-27 20:37
韓國人參產品出口 去年首度突破2億美元2020-01-27 12:08
索羅門群島外海6.3地震 尚未傳出災損2020-01-27 14:44
電商衝擊零售經濟 舊金山市區店面空屋率6%2020-01-27 17:18
電動自行車歐洲熱賣 市場前景看好2020-01-27 09:35
阿富汗塔利班宣稱擊落美國軍機 機上人員全喪生2020-01-28 03:55
阿富汗墜機 死傷不明2020-01-27 22:53
華府遊民問題難解 去年死亡人數創5年新高2020-01-27 17:14
叫車平台巨擘跨足電動車 繼新加坡後布局印尼2020-01-27 17:17
秘魯國會大選 前總統藤森之女所領導反對黨慘敗2020-01-27 22:53
武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌2020-01-28 03:37
武漢肺炎疫情延燒 不利iPhone鏈2020-01-28 03:38
布蘭特原油摜破60美元2020-01-28 03:42
美稱小型軍機墜毀阿富汗 尚無遭敵方擊落跡象2020-01-28 03:52
台法青年交流協會慶新年 推廣台灣海外能見度2020-01-27 20:32
留言