武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌

分享 facebook 武漢肺炎疫情持續擴散，全球金融市場27日隨之動盪，美股期指重挫1.7%，道瓊期指盤中跌逾500點，歐、亞股也跌成一片；離岸人民幣對美元一度貶逾0.8%，再度面臨「保7」大作戰；大宗商品全盤皆墨，黃金一枝獨秀。

截至目前新型冠狀病毒在全球已有逾2,800起確診案例，在中國已有81例死亡。中國國家衛生健康委員會26日警告，病毒的擴散力正在增強，感染人數恐繼續攀升。

為防控疫情，北京政府昨（27）日宣布，春節假期延長至2月2日，各地大專院校、中小學和幼兒園延後開學。至於大陸金融市場是否同步延後開紅盤時間，目前靜待相關單位宣布。

亞洲包括兩岸三地等許多股市昨天仍休市，但日股日經225指數收盤重挫2.0%，創五個月來最大單日跌幅。美股道瓊期指一度重挫逾500點或1.76%，歐股也剉跌。離岸人民幣對美元匯價一度貶值0.86%至6.9901元，為去年底至今最低。避險資產黃金則應聲上漲，一度漲逾1%，報每英兩1,594.7美元。

美國聯準會（Fed）本周開會，市場普遍預期基準利率按兵不動，可能調整超額準備金利率。但鑑於武漢肺炎可能拖累全球成長，Fed今年可能降息的預期重燃。