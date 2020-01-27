武漢肺炎疫情升高！國際油價崩跌 道瓊期指大跌逾500點

國際油價受到武漢肺炎疫情驚嚇，大跌至逾三個月來谷底。圖／擷自彭博 分享 facebook

因武漢肺炎疫情加劇恐打擊需求，國際油價今天（周一）崩跌3%至三個多月來谷底，美股期指也大跌。

洲際交易所（ICE）交易布蘭特原油期貨一度大跌3.6%至58.52美元，近三個月來首度跌破60美元關卡。西德州中級原油（WTI）期貨最多跌3.8%至52.15美元。

美股標普500指數期指周一跌1.5%，道瓊工業指數期指一度跌逾500點。

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲27日表示，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯為首的產油國可出面平衡油市，以因應任何需求上的變化。他也表示，OPEC正密切留意中國大陸疫情發展，他對新病毒疫情可獲控制深具信心。

阿布都阿濟茲表示，市場「主要受到心理因素左右，儘管疫情對全球石油需求影響有限，部分市場人士仍採取極其悲觀的心態。

他舉例說，2002-2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情同樣出現這種極度悲觀的心理，「不過並未明顯減損石油需求」。

國際油價連月已因需求疑慮而欲振乏力，武漢肺炎不啻為又一衝擊。隨旅遊受到限制，市場憂心燃料消耗量會因疫情而降低，投資人在避險心理之下不僅拋售原油，也大賣其他大宗商品。

Saxo銀行大宗商品策略部主管韓森（Ole Hansen）說：「中國大陸燃料供給過剩的情形會波及全球，市場據此採取守勢。」他說：「沙國可設法遏止賣壓，但這波止損賣壓不易控制。」