武漢肺炎…三階段影響股市

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，促使投資人尋求從2002-2003年SARS疫情爆發的歷史經驗，探索未來市場走向。分析師指出，市場反應可能分為三階段：疫情擴散的憂慮短期衝擊信心，航空、旅遊及精品類股可能回檔，中期市場將回穩進入觀望階段，而在各國出手控制疫情後，股市終將回升。

繼加拿大也出現首例武漢肺炎確診病例後，美國也出現第三例。目前全球四大洲15國已出現超過2,000例病例，主要仍集中在中國大陸。大陸26日警告，新型病毒的傳播能力似乎增強。

面對疫情升溫，投資人也尋求從2003年同為冠狀病毒的SARS病毒肆虐期間經驗，掌握未來市場走向。分析師指出，在美股近來價位已高之際，最新疫情提供投資人保持審慎的另一理由，短期美股可能小幅回檔，建議先退場觀望、持防禦態度。在SARS疫情最嚴重時，美國航空類股累計跌超過30%，旅遊與精品類股也將受衝擊。

但歷史經驗顯示衝擊只是暫時的。高盛首席亞太股票策略師慕天輝說，市場短線行情取決於每天新增的病例數，一旦新增病例開始減緩，最終會觸底。

根據彭博數據，2002年11月出現首例SARS病例，但標普500指數在一年後漲了約15%。

Natixis分析師拉佛第指出，過去疫情爆發時，市場會有兩階段發展：先是膝反射式的拋售，接著進入觀望階段以了解是否為更系統性的問題，在當局完全掌握情況後，市場就會大幅反彈。摩根大通亞股與量化策略師達斯也說，過去爆發這類事件的歷史經驗顯示，市場常在疫情最嚴重時觸及底部。