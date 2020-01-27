美股超級財報周 風險升高

分享 facebook 美國本周將迎來這波財報季最繁忙的一周，道瓊工業指數30檔成分股中，將有14檔要公布財報，標普500指數也將有特斯拉、亞馬遜及臉書等141家成分企業揭露季報，可望繼續帶動美股上漲。

但市場對科技大咖上季表現的期望甚高，也代表「容錯」空間更小、風險隨之提高。

道瓊工業指數去年漲逾22%，今年來已漲約1.6%，本周將發布上季財報的成分股，包括波音、蘋果、麥當勞、微軟及輝瑞等14家。今年來漲逾2%的標普500指數，也同樣迎來忙碌的一周，星巴克、超微及禮來藥廠等共141家公司將揭露財報。

繼上周影音串流平台Netflix揭開「尖牙股」財報序幕後，本周其他科技大咖的財報將陸續登場。Synovus信託公司操盤手摩根形容，蘋果、微軟、臉書及亞馬遜這幾家公司就像是科技業的「凱迪拉克」，集合所有目光焦點，預期各家公司的表現應該都很傑出，能繼續提供美股上漲的助力。

分析師普遍預期，這些大型科技股上季營收成長將超越標普500成分企業，獲利成長表現也必不俗，但因近來這些公司股價表現多已遠優於大盤，這些超級巨星不論是上季財報或本季財測，勢必得送上令市場喜出望外的大驚喜，才能助大盤繼續上攻。

據路孚特（Refinitiv）最新預測，標普500成分股上季盈餘可能下滑0.8%，營收增長4.4%。相較下，蘋果上季盈餘預估增加8.7%、營收攀升4.8%；臉書盈餘估年增6.2%，營收更可望躍增23.4%；微軟盈餘預料增長20%，營收則成長9.9%；亞馬遜營收預估年增18.7%，但盈餘可能因為加碼投資而下滑逾三成。

近來另一個備受矚目的焦點為特斯拉（Tesla），過去一個月股價漲30%，過去三個月更漲逾80%，市值已突破千億美元，接下來重點在於動能是否持續。

道瓊工業指數本周還將面臨另一個重大考驗。近來利空頻傳的飛機製造商波音公司，定29日盤前公布財報，737 MAX復飛時間一延再延、訂單和交貨量不斷縮水、航空業景氣疲弱，財報焦點鎖定波音對這些問題的因應之道。