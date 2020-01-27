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特斯拉季報 聚焦四看點

2020-01-27 03:38經濟日報 編譯簡國帆／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報，獲利與營收預估都將比一年前下滑，但投資人的關注重點在於今年的交車量展望、中國大陸上海廠營運前景、毛利率及現金流等四大重點，以了解特斯拉的基本事業動能可否證明近來屢創新高的股價實屬合理。特斯拉預定29日美股盤後（台北時間30日清晨）發布去年第4季財報。

特斯拉財報

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