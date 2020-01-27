美貿易戰場 轉向英歐WTO

美國在與中國大陸完成簽署第一階段貿易協議、並與墨西哥和加拿大敲定「美墨加協定」（USMCA）後，接著將把目光轉向三大戰線：英國、歐盟以及世界貿易組織（WTO）。

許多投資人預期，美國將優先與英國展開雙邊貿易談判。美國財長米努勤25日表示，他希望能和英國在今年底前完成新的貿易協定，他也認為英國能同時與歐盟、及美國敲定協議。

美國要等到英國本月31日正式脫離歐盟後，才能展開正式磋商，雙方最大的阻礙或許在於美國堅持英國應該擴大開放國家醫療保健服務（NHS）。英國NHS提供特定用途的免費公共健保服務，對英國朝野兩黨至關緊要，但美國希望英國提供更多合約給外部製藥業者，從而使民間部門從已財政拮据的NHS擠出更多獲利。

第二個阻礙是英國承諾採行歐盟的食安標準，這也是最廣受英國政界接受的歐盟規範之一，而多年來，歐盟已阻止成員國進口美國的氯洗雞肉等產品。雖然美國政府認為氯洗雞肉安全，但許多英國官員都不相信。

這可能造成美國貿易代表賴海哲的頭痛問題，因為美國總統川普渴望在11月總統大選前與英國敲定協議。2018年英國是美國的第五大產品出口市場，但農產品只占其中一小部分。

針對歐盟，川普已說歐盟始終「非常難對付，也一直在占美國便宜」，但歐盟「別無選擇，只能達成協議」。雙方的爭議在於，歐盟多個成員國打算課徵數位稅，而美國科技巨擘將首當其中，美國則威脅將從歐洲進口的汽車加徵高額關稅。

華爾街認為，儘管美國與法國已針對數位稅達成協議，但由於歐盟不願討論農產品貿易問題，川普對歐盟進口車加徵關稅機率仍高。

最後是WTO。美國已癱瘓WTO仲裁機構的運作，但仍對中國大陸等快速崛起的新興國家，藉由貿易優惠待遇取得優勢，感到不滿。