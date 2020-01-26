蘋果財報看旺 股價將上攻

蘋果公司將在本周公布上季財報，預料營收可望創新高，從而引領股價繼續上攻。分析師將特別關注5G、大中華地區展望、新服務事業營收、以及穿戴裝置業績成長等四大重點。

蘋果預定28日美股盤後（台北時間29日清晨）公布止於去年12月底的2020年度第1季（上季）財報，FactSet訪調的分析師預期，上季營收將達884.5億美元，創下單季新高；每股盈餘預估將為4.54美元，高於一年前的4.18美元。

蘋果本周公布上季財報，預估營收可望創新高，從而引領股價繼續上攻。 路透 分享 facebook 分析師預期，iPhone上季營收貢獻為513.8億美元，較一年前僅成長1%。多數投資人將關注蘋果新推出的iPhone 11系列與大受歡迎的AirPods耳機在去年年終購物旺季的銷量表現。

市場還將關注蘋果財報會議的四大重點。

首先，分析師將聚焦蘋果主管是否會對年底前推出5G手機、以及對5G發展前景的說法。過去幾年來，都沒有強烈理由可吸引消費者升級手機，但隨著各國陸續布建5G網路，消費者更有理由更換新機，這也是蘋果股價近來漲至每股319.23美元新高的利多原因之一，若未來一年無法見到此換機需求，蘋果股價將受打擊。

第二是關注大中華區展望。蘋果在躲過去年12月iPhone遭加徵關稅的命運後，投資人看好iPhone上季在中國大陸市場銷售重返成長。分析師也將聚焦蘋果主管是否會談到大中華市場的最新趨勢。

第三，分析師將緊盯新服務事業是否帶入營收。蘋果去年推出一系列新服務，包括影音串流服務Apple TV+、信用卡Apple Card 、線上遊戲訂閱平台Apple Arcade以及新聞服務Apple News+。但要從上季財報判斷這些新服務的業績仍為時尚早，因為蘋果正讓購買蘋果裝置的消費者免費試用。然而，蘋果主管可能會提到這些新服務的初期評價。新服務事業在未來一年若大獲成功，將會是股價的重要利多。

第四是蘋果穿戴裝置事業的成長。FactSet的共識模型預測，AirPods耳機、Apple Watch智慧表及HomePod音箱等穿戴裝置與配件事業，上季營收將成長35%至98.5億美元。Strategy Analytics近期更估計，蘋果去年售出6,000萬組AirPods。