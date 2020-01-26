武漢肺炎擴散 國際油價重挫

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情已擴散至美、歐、亞及大洋洲等全球四大洲，且確診病例持續增加，引發投資人憂心燃料需求將受抑制，在油市供應充沛之際，國際油價將承受更大的壓力，上周應聲重挫逾7%，跌幅為逾一年來最大。最新疫情也衝擊市場信心，拖累美股上周寫下去年8月來最大跌幅。

倫敦布蘭特原油3月期貨24日下挫2.2%至每桶60.69美元，為連續第三天跌逾2%，一周來累計跌6.41%；西德州原油期貨24日也跌2.5%至每桶54.19美元，周線收跌7.49%。

美股標普500指數24日盤中一度跌1.3%，為去年10月8日來首度出現逾1%的跌幅，終場收跌0.9%至3,295.47點，一周來跌1.03%，為去年8月來最大單周跌幅。道瓊工業指數上周跌1.22%，那斯達克指數跌0.79%。

武漢肺炎已造成至少26人死亡 ，且美國出現第二名確診病例；法國、澳洲、馬來西亞等地也都出現病例，使武漢肺炎蔓延到四大洲。世界衛生組織（WHO）雖未宣布此次疫情為全球緊急公衛事件，但仍引發交易員不安，道明證券（TS Securities）指出，趨勢追蹤基金的看法轉跌，加速了油價的跌勢。

道明證券商品策略師蓋里說，在農曆春節年度規模最大的人口移動開始前，對疫情擴大的恐懼在加劇，就像2003年SARS時期一樣；當時SARS疫情導致中國大陸國內生產毛額（GDP）減少2%。

高盛說，對飽受地緣政治動盪與美中貿易戰之苦的油市而言，武漢肺炎的快速擴散無異是最新挑戰，若此次病毒的衝擊類似SARS，原油的每日需求量可能減少26萬桶。

分析師指出，中國大陸陸續「封城」已導致許多春節活動取消，航班也因機場關閉而取消，將衝擊飛機燃料、柴油及汽油的需求，若疫情嚴重到有國家關閉邊境並限制貿易和旅遊，將影響全球成長與石油需求。

ICAP技術分析公司首席技術策略師齊默曼說，由於市場已供過於求，只要一丁點兒的經濟趨緩恐懼，就會引發一波很長的平倉潮。