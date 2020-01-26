親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎擴散 國際油價重挫

2020-01-26 01:33經濟日報 編譯林聰毅葉亭均／綜合外電

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情已擴散至美、歐、亞及大洋洲等全球四大洲，且確診病例持續增加，引發投資人憂心燃料需求將受抑制，在油市供應充沛之際，國際油價將承受更大的壓力，上周應聲重挫逾7%，跌幅為逾一年來最大。最新疫情也衝擊市場信心，拖累美股上周寫下去年8月來最大跌幅。

倫敦布蘭特原油3月期貨24日下挫2.2%至每桶60.69美元，為連續第三天跌逾2%，一周來累計跌6.41%；西德州原油期貨24日也跌2.5%至每桶54.19美元，周線收跌7.49%。

美股標普500指數24日盤中一度跌1.3%，為去年10月8日來首度出現逾1%的跌幅，終場收跌0.9%至3,295.47點，一周來跌1.03%，為去年8月來最大單周跌幅。道瓊工業指數上周跌1.22%，那斯達克指數跌0.79%。

武漢肺炎已造成至少26人死亡 ，且美國出現第二名確診病例；法國、澳洲、馬來西亞等地也都出現病例，使武漢肺炎蔓延到四大洲。世界衛生組織（WHO）雖未宣布此次疫情為全球緊急公衛事件，但仍引發交易員不安，道明證券（TS Securities）指出，趨勢追蹤基金的看法轉跌，加速了油價的跌勢。

道明證券商品策略師蓋里說，在農曆春節年度規模最大的人口移動開始前，對疫情擴大的恐懼在加劇，就像2003年SARS時期一樣；當時SARS疫情導致中國大陸國內生產毛額（GDP）減少2%。

高盛說，對飽受地緣政治動盪與美中貿易戰之苦的油市而言，武漢肺炎的快速擴散無異是最新挑戰，若此次病毒的衝擊類似SARS，原油的每日需求量可能減少26萬桶。

分析師指出，中國大陸陸續「封城」已導致許多春節活動取消，航班也因機場關閉而取消，將衝擊飛機燃料、柴油及汽油的需求，若疫情嚴重到有國家關閉邊境並限制貿易和旅遊，將影響全球成長與石油需求。

ICAP技術分析公司首席技術策略師齊默曼說，由於市場已供過於求，只要一丁點兒的經濟趨緩恐懼，就會引發一波很長的平倉潮。

疫情肺炎

延伸閱讀

因應武漢肺炎 北京聯外跨省客運26日起停駛

武漢肺炎疑似症狀 菲國台籍6歲男童隔離中

罹武漢肺炎台商不誠實 法務部警政署調查

憂武漢肺炎疫情擴大 美國派包機撤武漢僑民

相關新聞

蘋果財報看旺 股價將上攻

2020-01-26 01:34

美股創8月來最大單周跌幅 美國第二例確診拖累信心

2020-01-25 17:02

Fed周二開會 不動利率

2020-01-26 01:35

富豪們看好今年股市報酬率

2020-01-26 01:35

避險 黃金日圓漲升

2020-01-26 01:34

逾九成富豪投資人 看好今年股市報酬率

2020-01-25 17:54

武漢肺炎引發需求疑慮 國際油價上周跌幅創逾一年最大

2020-01-25 17:24

半導體回暖 英特爾財報帶勁

2020-01-25 01:52

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

中美首階段貿易協議簽了，美企卻「近中遠台」...台商的新出路是？

2020-01-25 10:30

「$4MIL」誤以為4000…移民看不懂英文 刮中1.2億被騙走

2020-01-25 13:53

美國放話 擴大限縮華為

2020-01-25 01:50

川普推文感謝習近平 努力遏制武漢肺炎疫情

2020-01-25 06:36

金正恩身邊的女人：「一人之下萬人之上」的金與正

2020-01-25 12:20

美股創8月來最大單周跌幅 美國第二例確診拖累信心

2020-01-25 17:02

武漢肺炎引發需求疑慮 國際油價上周跌幅創逾一年最大

2020-01-25 17:24

土耳其超淺層6.8強震 至少18人不幸喪命

2020-01-25 10:18

美國女記者指控蓬佩奧 訪問後罵F開頭髒話

2020-01-25 22:31

土耳其6.8強震18死 總統艾爾段令部長入災區

2020-01-25 08:18

土耳其6.8強震22死逾千傷 仍約30人受困

2020-01-25 18:34

德國逆倫血案！男子射殺父母後自首 釀6死2傷

2020-01-25 13:56

美國防部長艾斯培：中國已成21世紀監控大國

2020-01-25 09:22

英國王室新生兒 吸金功力不同凡響

2020-01-25 17:36

日本食品大廠砸重金 要改變味精的壞名聲

2020-01-25 22:17

影／休士頓工廠凌晨爆炸 周遭50棟房屋全毀

2020-01-25 11:55

中華文化圈怎麼過農曆新年 各國習俗一次看

2020-01-25 18:10

怕被溫斯坦毀了不敢報警…淫魔性侵案 更多女星作證

2020-01-25 14:27

美國防部：伊朗空襲後 34軍人診斷患創傷性腦損傷

2020-01-25 02:04

逾九成富豪投資人 看好今年股市報酬率

2020-01-25 17:54

土耳其東部6.8強震 增至21死逾千人受傷

2020-01-25 17:14

手機輸入「阿拉」被趕下機…達美歧視穆斯林 挨罰150萬

2020-01-25 14:20

土耳其東部6.8強震 已知兩人受傷多棟建物受損

2020-01-25 03:40

命大！7樓公寓墜落蔬果箱上 美76歲大媽保住一命

2020-01-25 16:15

武漢肺炎擴散觀光股受創 美股收黑

2020-01-25 06:27

決定是否使用華為5G前 強森與川普討論電信安全

2020-01-25 21:30

脫歐前 美國務卿將訪問英國再轉赴烏克蘭

2020-01-25 04:47

投資人對武漢肺炎憂慮之情舒緩 歐股彈升

2020-01-25 03:40

活躍斷層線上 土耳其連續3天地牛翻身

2020-01-25 09:06

美國休士頓嚴重工業意外 製造廠爆炸至少2死

2020-01-25 02:54

川普愛罵媒體 兩黨民眾對新聞機構信任鴻溝擴大

2020-01-25 21:02

美參院彈劾審理 川普律師團隊將展開答辯

2020-01-25 22:49

非洲馬利傳統偶戲 恐因衝突威脅而失傳

2020-01-25 19:50

南韓將於2020上下半年 分別發射環境衛星和新型中型衛星

2020-01-25 15:18

巴格達反政府示威發生衝突 傳2人喪命

2020-01-25 21:07

狂砸東西為求好運？ 國外哪些奇特習俗慶新年

2020-01-25 11:50

土耳其東部6.5強震至少6死 住宅區倒塌嚴重

2020-01-25 05:21

擔心武漢病毒威脅需求前景 油價挫跌

2020-01-25 06:27

玻利維亞臨時政府宣布 斷絕與古巴外交關係

2020-01-25 05:21

土耳其6.8強震 至少22人死千人受傷

2020-01-25 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top