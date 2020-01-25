逾九成富豪投資人 看好今年股市報酬率

瑞銀全球財富管理公司的調查顯示，超過九成的富豪投資人都樂觀看待今年的股市報酬率。

瑞銀全球財富管理在去年12月19日到今年1月12日期間，對全球超過4,800位富豪投資人的調查顯示，高達94%的受訪者預期今年股市報酬率為正值，其中以美國受訪者看好股市的比率最高。該公司訪調全球19個市場、淨值至少為100萬美元或年營收至少25萬美元，且擁有至少一名員工的投資人。

這些富豪投資人看好股市的原因包括美中貿易緊張降溫、企業獲利成長、新興市場經濟擴張、以及創新步調加快。這個訪調結果也與瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele的意見相符。Mark Haefele建議加碼股市，尤其偏好新興市場。

最新調查結果與上次的10月調查形成鮮明對比，當時超過半數的受訪者認為股市在今年底前將遭遇沉重賣壓，但今年只有6%預期股市報酬率為負值，且有60%受訪者看好全球經濟。

瑞銀全球財富管理的部門副董事長Paula Polito表示，幾乎所有投資人去年的投資組都獲得正報酬率，對今年也持續抱持著高期待，對經濟與股市的樂觀氣氛繼續轉濃，但地緣政治事件隨時都可能會拖累信心。

調查顯示，受訪者約25%的資產為現金，比率略低於去年10月的調查。華爾街策略師、以及達里歐等投資大咖都已經件毅，提高風險資產部位，全球避險基金龍頭橋水聯合創辦人達里歐在達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊接受CNBC訪問時還說：「現金是垃圾，擺脫現金吧。」

許多投資人仍對股市保持審慎，也在股市大漲時持續轉向現金或債券，高盛策略師指出，投資人的股市部位維持低迷，代表還有更多上漲空間。