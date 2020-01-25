武漢肺炎引發需求疑慮 國際油價上周跌幅創逾一年最大

新型冠狀病毒擴散，可能抑制燃料需求的疑慮，拖累國際原油價格上周大跌逾7％，跌幅為逾一年來最大。

倫敦布蘭特原油期貨24日下挫2.2%至每桶60.69美元，周線收跌6.41%；西德州原油期貨下滑2.5%至每桶54.19美元，周線跌收7.49%。

這種俗稱「武漢肺炎」病毒迄今造成至少26人死亡 ，而中國大陸也擴大對約4,000萬人的旅遊限制以遏止疫情蔓延。美國正在監控逾60個疑似感染病例，國會議員並表示，衛生主管機關將發布第三個確診病例。

儘管世界衛生組織（WHO）並未宣布此次疫情為全球緊急公衛事件，但這種亞洲病毒仍引發交易員不安，道明證券（TS Securities）指出，趨勢追蹤基金的看法轉跌，加速了油價的跌勢。

道明證券商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說，在農曆春節年度規模最大的人口移動開始前，對疫情擴大的恐懼在加劇。就像2003年SARS時期一樣，當時這場疫情導致中國大陸國內生產毛額（GDP）減少2%。

高盛稍早前表示，對飽受中東與北非地緣政治動盪以及美中貿易戰之苦的油市而言，武漢肺炎的快速擴散無異是一項最新挑戰。如果此次病毒的衝擊類似SARS，原油的日需求量可能減少26萬桶。儘管這不是全球油市首次面臨傳染病造成的需求風險，但當前的供給環境可能使情勢惡化。