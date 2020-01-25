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美股創8月來最大單周跌幅 美國第二例確診拖累信心

2020-01-25 17:02經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

美股24日開高走低，因衛生官員宣布美國境內已有第二例新型冠狀病毒確診病例，消息拖累市場信心，標普500指數單日寫下逾三個月來最大跌幅，全周則創去年8月來最大跌幅。

儘管中國大陸政府已宣布讓多個城市封城，停止公共運輸，然而疫情已向其他亞洲國家與歐洲擴散，美國芝加哥一名病患24日確認遭新型冠狀病毒感染，再掀投資人焦慮情緒。

美股標普500指數24日吐回盤初漲幅，收跌0.9%至3,295.47點，盤中跌幅一度達1.3%，為去年10月8日來首度出現逾1%的跌幅。

道瓊指數收盤下跌0.6%，報28,989.73點，那斯達克指數跌0.9%，報9,314.91點。

華爾街密切關注的「恐慌指數」，即芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）竄升至15以上，為去年12月初來最高水準。

富時羅素全球市場研究主管楊恩（Alec Young）表示：「面對全球各地持續傳來新案例的消息，投資人難免焦慮不安。讓情況更糟的是，周末休市時還會迎來更多關於病毒蔓延的更新報告，所以現在風向迅速轉為先拋售再說，之後再詢問情況。」

以全周來看，標普500指數跌1.03%，為去年8月來最大單周跌幅；道瓊指數全周跌1.22%，那斯達克指數跌0.79%。

美股標普500指數24日下跌0.9%，創逾三個月最大跌幅。（圖／路透）
美股標普500指數24日下跌0.9%，創逾三個月最大跌幅。（圖／路透）
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