半導體回暖 英特爾財報帶勁

英特爾上季獲利與營收、以及今年全年的營收預測都優於市場預期，佐證半導體產業歷經漫長的需求減緩後，如今景氣逐漸回暖。 路透 分享 facebook 英特爾去年第4季獲利勁增，今年全年營收預測也優於預期，主要拜資料中心伺服器晶片需求暴增之賜，今年也將擴大新廠房的設備支出，佐證半導體產業歷經漫長的需求減緩後，如今景氣逐漸回暖，並強化市場對於晶片業將在今年扭轉頹勢的預期。

英特爾23日美股盤後公布，資料中心事業上季營收銳增19%至72億美元，協助獲利與營收雙雙超越市場預期。英特爾是伺服器晶片最大供應商，受惠於雲端運算服務商擴建資料中心的趨勢。

英特爾上季營收成長8%至202億美元，淨利年增32%至69億美元，每股盈餘為1.58美元，分別優於分析師原先估計的營收192億美元、每股盈餘1.23美元。毛利率達58.8%。PC事業營收成長2%至100億美元。

財務長戴維斯表示，第4季對雲端運算服務商的銷售額年增48%，「表現遠超出我們預期，這股趨勢延續至今年」。他還說：「雲端業者需求非常強，我們第4季表現要歸功於超大規模（hyperscale）資料中心業者。」他未指明特定客戶，但「超大規模」雲端服務商包括亞馬遜網路服務（AWS）、微軟、阿里巴巴、百度，全都向英特爾採購晶片。

英特爾估計本季營收約190億美元，不計一次性項目的每股獲利約1.23美元，都高於分析師的預估。

英特爾也預期2020全年營收應有735億美元，也優於分析師預測的722億美元。

執行長史旺表示，英特爾今年新廠房設備支出將擴大為170億美元，以提高生產滿足客戶需求，同時也要累積庫存，避免重蹈上季供不應求覆轍。他說，升級至10奈米製程的問題漸有改善。英特爾預計下半年以此技術生產伺服器晶片。

英特爾上季財報與最新財測振奮晶片類股多頭人士信心，英特爾股價24日盤前躍漲逾5%，並引領晶片類股上漲，輝達、美光、超微都漲逾1%，費城半導體指數在23日收盤創新高後，可望繼續締造新猷。

分析師預期，2020年將是半導體復甦年，升級至第五代行動通訊（5G）將帶動晶片需求成長。在英特爾發布財報前，德儀（TI）、台積電等半導體公司都發布展望亮麗的預測。