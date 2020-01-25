100億美元無線晶片事業 有人想買

知情人士透露，蘋果供應商、半導體製造商Qorvo與Skyworks正在考慮出價收購博通的無線晶片事業；該事業的價值約為100億美元。

彭博資訊報導，知情人士說，其他潛在買家也可能會對博通的射頻晶片部門有興趣，而Qorvo與Skyworks都還沒做成最後決定，這兩家公司也可能不會出價。博通的代表拒絕評論，Qorvo與Skyworks的代表則未回應。

博通23日揭露已與蘋果達成供應零組件的新協議，也允許博通射頻晶片事業的買主了解，若買下這個事業，也將與蘋果建立深厚的事業關係。

蘋果iPhone 11系列智慧手機熱銷，可望帶旺Qorvo與Skyworks等智慧手機晶片製造商的上季獲利，今年還有5G題材加持，除了5G版iPhone，三星和其他業者推出的5G手機都將推升手機晶片業者的營收與盈餘。

不過，彭博分析師認為，Qorvo可能不是博通射頻晶片部門的正確買家人選，原因有二：一是雖然博通無線晶片在蘋果iPhone的地位是珍寶，但這個事業會與Qorvo的射頻頻譜支援技術大幅重疊；其次，Qorvo的淨債務情況，讓該公司很難擬出一項預估須斥資100億美元以上的併購協議。