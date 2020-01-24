親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

外科主任初一到初五都值班 妻子嘆：要當病人才能見你

博通與蘋果敲定150億美元晶片供應協議 供貨至2023年

2020-01-24 17:20經濟日報 編譯簡國帆／綜合外電

博通（Broadcom）表示，已與蘋果公司（Apple）敲定價值150億美元的晶片供應協議，將供應零組件給蘋果裝置，直到2023年中。

彭博資訊報導，博通表示，已與蘋果達成兩項多年協議，供應眾多特殊高效能無線零組件與模組，讓蘋果用於其產品，而這不包含博通與蘋果在2019年達成的類似協議。博通預估，這三項協議將帶入約150億美元的營收。

博通股價在24日美股盤前漲逾2%。華爾街日報指出，這項協議將讓博通獲得蘋果的合約保證，未來幾年都會是蘋果的供應商，這在蘋果尋求自行設計晶片之際，愈來愈重要。在博通止於去年11月3日的會計年度中，蘋果約占博通淨營收的20%。

華爾街美股

延伸閱讀

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

華為5G手機出貨 將贏蘋果

5G時代 台積、聯發科受惠多

iPhone去年印度出貨量回升 但要提升市占...

相關新聞

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

德儀看半導體 市場回穩了

2020-01-23 23:39

高盛預估：「武漢肺炎」將成油價利空

2020-01-23 19:28

三星面臨被動式基金賣壓？韓證交所將調整個股權重規定

2020-01-23 18:09

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

影／正妹保養重機影片教學 太低胸讓網友不知該看哪

2020-01-23 18:01

高盛預估：「武漢肺炎」將成油價利空

2020-01-23 19:28

非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

2020-01-23 21:57

美財長酸童貝里 要她先拿經濟學位再談大道理

2020-01-24 00:04

米努勤嗆瑞典少女：讀完經濟學再跟我談環保

2020-01-23 22:02

翁山蘇姬輸了 國際法庭下令緬甸防止種族滅絕

2020-01-23 19:13

為何拿SARS跟武漢肺炎比 可能低估市場風險？

2020-01-23 22:56

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

人生必去清單！ 「最美漁村」越南美奈旅遊攻略

2020-01-24 08:05

辦公室小物助抗癌 效果提升3倍

2020-01-23 20:29

川普再廢環保法規 小水域開放隨便傾倒汙染物

2020-01-24 12:15

英國月底正式脫歐 就等女王點頭

2020-01-24 00:01

孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證結束 法官保留裁決

2020-01-24 06:28

三星面臨被動式基金賣壓？韓證交所將調整個股權重規定

2020-01-23 18:09

美國出現第2起武漢肺炎疑似病例 德州當局調查

2020-01-24 06:35

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

末日鐘倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2020-01-24 16:26

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

胡志明景點懶人包 五天什麼都包1.5萬有找

2020-01-24 08:07

肺炎疫情延燒武漢封城 亞股挫低滬股摔近3%

2020-01-23 20:20

德儀看半導體 市場回穩了

2020-01-23 23:39

日本爬山風氣盛 喜歡登山別錯過高尾山、立雲峽

2020-01-24 08:03

無畏武漢肺炎 美股那斯達克指數創新高

2020-01-24 06:29

翁山蘇姬輸了 國際法庭判決： 緬甸應立即保護洛興雅人

2020-01-24 00:01

川普彈劾案 民主黨向共和黨心戰喊話

2020-01-24 00:01

為聲援香港抗議者 「國殤之柱」矗立丹麥國會外

2020-01-24 04:01

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

美CDC升高中國旅遊警示 非必要避免前往

2020-01-24 02:06

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16

靠總統爸吞630億 非洲女首富遭起訴

2020-01-24 00:01

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

太空烤餅乾竟需要2小時 是地球的6倍

2020-01-24 16:15

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

脫歐過渡期 2難題考驗英國

2020-01-24 00:01

台灣山岳之美 獲選2020年必去旅遊目的地

2020-01-24 17:45

澳洲高溫強風野火再起 坎培拉機場暫時關閉

2020-01-23 18:23

元月就有六個新興市場降息 專家：降息將持續

2020-01-23 22:45

土耳其外送員在披薩上吐口水 遭求處18年徒刑

2020-01-23 22:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top