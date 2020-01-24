英特爾Q4財報大好 今年營收展望優

英特爾公司上季獲利勁增，全年營收預測也優於分析師預期，主要得力於資料中心伺服器晶片需求暴增，這進一步佐證市場對半導體產業景氣回暖的看法。受財報利多激勵，英特爾股價23日盤後躍漲7.8%。

英特爾23日表示，2020年第1季營收將大幅超越分析師預期，而且成長幅度優於產業趨勢水準。此外，去年第4季獲利也比華爾街最高預測值還要強。身為伺服器晶片最大供應商，英特爾受惠於Google、臉書、亞馬遜網路服務公司（AWS）等雲端運算服務商紛紛擴充資料中心的趨勢。

財務長戴維斯接受彭博資訊訪問時說：「上季表現遠超出我們預期，而且這股趨勢延續至今年。動能非常強勁。」

英特爾估計本季營收約190億美元，不計一次性項目的每股獲利估為1.23美元。相形之下，彭博訪 調分析師平均預估本季營收可達172億美元、每股獲利1.04美元。

英特爾並預期，2020全年營收應有735億美元的水準，也優於分析師平均預測的722億美元。