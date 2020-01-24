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英特爾Q4財報大好 今年營收展望優

2020-01-24 16:40經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

英特爾公司上季獲利勁增，全年營收預測也優於分析師預期，主要得力於資料中心伺服器晶片需求暴增，這進一步佐證市場對半導體產業景氣回暖的看法。受財報利多激勵，英特爾股價23日盤後躍漲7.8%。

英特爾23日表示，2020年第1季營收將大幅超越分析師預期，而且成長幅度優於產業趨勢水準。此外，去年第4季獲利也比華爾街最高預測值還要強。身為伺服器晶片最大供應商，英特爾受惠於Google、臉書、亞馬遜網路服務公司（AWS）等雲端運算服務商紛紛擴充資料中心的趨勢。

財務長戴維斯接受彭博資訊訪問時說：「上季表現遠超出我們預期，而且這股趨勢延續至今年。動能非常強勁。」

英特爾估計本季營收約190億美元，不計一次性項目的每股獲利估為1.23美元。相形之下，彭博訪 調分析師平均預估本季營收可達172億美元、每股獲利1.04美元。

英特爾並預期，2020全年營收應有735億美元的水準，也優於分析師平均預測的722億美元。

上季表現同樣帶給市場驚喜。英特爾去年第4季營收成長8%至202億美元，淨利69億美元或每股1.58美元，分別優於分析師原先估計的營收192億美元、每股盈餘1.23美元。上季毛利率達58.8%。

英特爾去年第4季財報表現優異，主要拜資料中心伺服器晶片需求暴增之賜。路透
英特爾去年第4季財報表現優異，主要拜資料中心伺服器晶片需求暴增之賜。路透
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