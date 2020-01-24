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胡志明景點懶人包 五天什麼都包1.5萬有找

2020-01-24 08:07聯合報 記者曹悅華／胡志明即時報導

來到越南胡志明市，除了安排美奈放空之旅，其他行程也很重要。以下是本報記者實地走訪後整理出來的景點懶人包，加上機票和住宿，五天花費1萬5000元有找。

以市區觀光來說，景點主要集中第一郡和第三郡。第一郡內著名地標有中央郵局、紅教堂、統一宮、胡志明美術館、胡志明市政廳、胡志明大劇院、濱城市場、范五老街、咖啡公寓。第三郡則有戰爭遺跡博物館和粉紅教堂可以踩點。

其中，建於19世紀末，標準哥德式風格的中央郵局，值得一訪。不僅外觀華麗，大廳內還有胡志明像，不少人會在這邊寄明信片。紅教堂與該郵局也僅有一街之隔，該教堂外牆由法國南部馬賽送來的紅磚組成，即使已有百年歲月，依然紅艷動人。

若想要吃到當地美食，或是品嘗特色咖啡的話，一定要走訪濱城市場、范五老街和咖啡公寓。濱成市場不僅有道地的越式料理，還有琳瑯滿目的日用品和工藝品，同時也是挑選紀念品的首選地之一。想小酌的人推薦到晚上就搖身一變的范五老街。至於想要拍美照，感受悠閒之情則可選擇到咖啡公寓，每一層樓都是驚喜。

針對想要遠離城市喧囂的人，亦可安排參加旅行團的湄公河一日遊，感受傳統美托搖船文化。基本上行程會有兩大亮點，一是帶著斗笠，乘船欣賞沿途風光，另一個是拜訪建造於西元1849年的永長古寺，該寺廟外觀融合歐亞風格，內部還有供奉60尊珍貴木製佛像，園區小巧而精緻，有20世紀雕塑精品美譽。

永長古寺。記者曹悅華／攝影
永長古寺。記者曹悅華／攝影
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湄公河一日遊。記者曹悅華／攝影
湄公河一日遊。記者曹悅華／攝影
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咖啡公寓。記者曹悅華／攝影
咖啡公寓。記者曹悅華／攝影
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中央郵局內部。記者曹悅華／攝影
中央郵局內部。記者曹悅華／攝影
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教堂咖啡郵局

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