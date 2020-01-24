胡志明景點懶人包 五天什麼都包1.5萬有找

來到越南胡志明市，除了安排美奈放空之旅，其他行程也很重要。以下是本報記者實地走訪後整理出來的景點懶人包，加上機票和住宿，五天花費1萬5000元有找。

以市區觀光來說，景點主要集中第一郡和第三郡。第一郡內著名地標有中央郵局、紅教堂、統一宮、胡志明美術館、胡志明市政廳、胡志明大劇院、濱城市場、范五老街、咖啡公寓。第三郡則有戰爭遺跡博物館和粉紅教堂可以踩點。

其中，建於19世紀末，標準哥德式風格的中央郵局，值得一訪。不僅外觀華麗，大廳內還有胡志明像，不少人會在這邊寄明信片。紅教堂與該郵局也僅有一街之隔，該教堂外牆由法國南部馬賽送來的紅磚組成，即使已有百年歲月，依然紅艷動人。

若想要吃到當地美食，或是品嘗特色咖啡的話，一定要走訪濱城市場、范五老街和咖啡公寓。濱成市場不僅有道地的越式料理，還有琳瑯滿目的日用品和工藝品，同時也是挑選紀念品的首選地之一。想小酌的人推薦到晚上就搖身一變的范五老街。至於想要拍美照，感受悠閒之情則可選擇到咖啡公寓，每一層樓都是驚喜。