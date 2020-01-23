為何拿SARS跟武漢肺炎比 可能低估市場風險？

「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情迅速在世界蔓延開來，如今美國、香港、新加坡都相繼發現確診病例，大陸股市23日在農曆春節前最末交易日下跌收場，亞股普遍跟跌，反映對疫情持續擴散的恐懼加深。

現在對投資人和交易員來說，一大挑戰是前例相對缺乏，許多人直覺把2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）危機的衝擊，拿來跟這次「武漢肺炎」疫情可能的影響相提並論，因為兩者間有一些類似處。

不過，彭博資訊報導指出，投資人若參照SARS帶給市場的教訓，作為對「武漢肺炎」反應的依據，未必完全適用，而且可能低估了這次疫情帶來的風險。

Rabobank策略師就警告，拿SARS與「武漢肺炎」相比，並不十分貼切，因為中國如今在世界的地位已比17年前重要得多。中國2018年占世界國內生產毛額（GDP）比重達到15.8%，較2003年大幅提升。另據Rabobank估計，中國在2008年金融海嘯後大肆舉債擴張，撐起了後海嘯時期約50%的全球經濟成長。

由Richard McGuire率領的Rabobank策略師團隊在23日發布的研究報告中寫道：「投資人對這問題顯得相當敏感，這是理所當然。」

參照17年前SARS的前例，許多分析師和交易員都認為，經濟衝擊只局限於亞洲地區，而且只造成短期影響。當年亞洲市場在SARS肆虐期間雖下跌，但後來大多已彈升，並享有多年榮景。當時即使在亞洲區內，也有若干安全避風港，而現在這些市場也有各有各的利多題材能支撐國內市場。

但上述比較大有問題：現在中國經濟的規模，約是2002年11月（當時SARS病毒初次傳染到人身上）時的十倍，而且現在中國與全球經濟的關聯度已大幅提升。中國是幾乎各項大宗商品的最大消費國，也是大多數國家的主要貿易夥伴。

也因此，中國經濟一旦摔跤，帶給全球經濟的骨牌效應衝擊，可能遠甚於2003年的情況。不過，中國經濟重心從當年只聚焦出口製造業，大幅轉向服務業，也意味中國本身受疫情導致消費者信心下滑的衝擊會更大。而且，少有人會質疑的另一點是，近幾個月來全球市場氛圍從原先規避風險轉向勇於承擔風險，一大支柱正是中國經濟成長回穩。

儘管亞洲股市在SARS後享有多年大漲榮景，但這種觀察可能太過簡化。原因之一是，當年全球市場剛開始展開從2001年美國經濟衰退復甦的漫長過程，而亞洲資產仍被視為相對便宜，與1997年亞洲金融風暴時期相比尤然。更重要的是，亞洲股市一直要到新感染病例數降低後，才觸及底部。

據此推論，全球市場在「武漢肺炎」疫苗研發出來、排除這波疫情的尾部風險之前，陰影都將揮之不去。