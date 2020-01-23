ECB維持利率及購債不變 啟動貨幣政策的「策略檢討」

歐洲央行（ECB）23日召開決策會議，決定維持現行利率及購債政策不變，並宣布啟動貨幣政策的「策略檢討」，為2003年來首次，總裁拉加德稍後將在記者會宣布「策略檢討」的範圍、及各項工作的時間表等細節。

ECB宣布，銀行超額存款準備金存款利率維持在負0.5%，主要再融資利率維持在零，邊際借貸機制利率維持在0.25%，且每月將購買資產200億歐元。

決策聲明中表示，資產購買政策會持續到ECB首次升息之前「不久」的時間，而公債本息再投資將持續到升息之後；升息的前提是通膨已達到「低於，但接近2%」目標。

決策官員再度保證在通膨展望「熱絡地」趨向目標之前，利率仍將維持與目前相同或更低的，而量化寬鬆政策「只要有需要就會繼續」。

ECB也同意將檢討政策策略，為2003年來首次針對貨幣政策展開廣泛評估，「策略檢討」的範圍包括可能會重新設定「低於，但接近2%」的通膨目標、研究新的物價上漲指標，並評估各項政策工具。

由於歐元區景氣出現好轉信號，使ECB決策官員得以聚焦於「政策檢討」，並因應金融穩定、氣候變遷及對外溝通等課題。ECB並質疑傳統的通膨理論，因為已經實施負利率及購買2.6兆歐元的資產，但通膨率才僅僅略高於1%。