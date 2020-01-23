親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新加坡也淪陷！ 確診首例武漢肺炎病例

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州、赤壁也跟進封城抗疫

iPhone去年印度出貨量回升 但要提升市占還須多努力

2020-01-23 20:42經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

最新報告顯示，蘋果iPhone去年在印度市場的出貨量成長6%，扭轉前年銳減43%的頹勢，顯示蘋果在這塊智慧手機需求少數還呈現成長的市場，穩住了地位。但在人均所得相對不高的印度，iPhone定價對多數民眾仍「高攀不起」，蘋果在這塊市場仍需繼續付出相當大努力。

Counterpoint市場研究公司表示，蘋果去年中調降iPhone XR價格250美元，幫助這款手機成為印度市場最暢銷的一款iPhone，而去年秋季推出的iPhone 11起跳價比上一代低，也有助蘋果在印度上市當季、及年底購物季期間，提振智慧手機市占率。

在人均年所得僅約超過2,100美元的印度，一支要價上千美元的iPhone，對多數人來說是遙不可及、夢寐以求的物品。蘋果雖成功止住了iPhone在印度市場的下滑退市，但2019年的出貨量仍比2016年少了逾四分之一。

蘋果須設法在印度市場，對抗均價不到200美元的Android系統對手，因此市占率仍偏低：印度去年的智慧手機總出貨量約1.58億支，但蘋果的銷售僅不到200萬支。

Counterpoint副董事長帕薩克表示：「蘋果的銷售重點正在從過去的聚焦於舊款iPhone，轉向以最新機種為主，這是項大改變。」蘋果iPhone 11系列在印度的上市時間只比全球首發晚一個月，比過去幾年提前非常多。

彭博資訊日前報導，蘋果準備在3月發表一款iPhone SE的後繼機種，將以更平價的價格提供最新的處理器和軟體。蘋果2016年推出的iPhone SE起價是399美元，對印度民眾而言雖仍偏貴，但至少比旗艦機種更容易取得。

Counterpoint的數據顯示，印度高階手機市場的成長率達到20%，是當地整體智慧手機市場約10%成長率的近兩倍，暗示蘋果仍擁有龐大的商機潛力。帕薩克說，蘋果正在印度提供了零息分期付款，讓印度人更容易買得起。

iPhone去年在印度的銷售止跌回升，但比起2016年仍少了逾四分之一。 路透
iPhone去年在印度的銷售止跌回升，但比起2016年仍少了逾四分之一。 路透
分享

印度

延伸閱讀

印度山羊長詭異人臉 當地人視為「神的化身」

為了消耗過多訂購的A13處理器 蘋果再傳於3...

紓緩FBI施壓 蘋果可能調整iCloud備份...

蘋果送禮 擴大追單台積

相關新聞

特斯拉市值創新高 馬斯克進帳500億美元邁出第一步

2020-01-23 13:12

特斯拉市值破千億美元 馬斯克可望獲巨額獎勵

2020-01-23 12:33

日本12月半導體設備出口激增26% 為科技需求復甦添跡象

2020-01-23 11:37

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

Uber傳已將Uber EATS服務轉讓在地競爭對手Zomato 交易金額為3.5億美元

2020-01-23 09:13

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

大馬降息1碼 東南亞第一槍

2020-01-22 23:47

要來硬的！川普關稅要脅 貿戰瞄準歐洲車

2020-01-22 23:47

武漢肺炎疫情爆發 歐美亞股市信心回穩

2020-01-22 23:23

安全氣囊瑕疵 豐田本田共召回610萬輛汽車

2020-01-22 20:44

武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20

川普再轟聯準會：若不升息美將成長近4% 道瓊多一萬點

2020-01-22 18:28

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

繳回英王室頭銜…為何哈利吃3大虧？算給你聽

2020-01-23 10:00

澳洲華裔網紅假扮骨折 免費升等國泰商務艙引網友炮轟

2020-01-23 10:56

澳洲C-130型消防飛機失事 3名美籍機組員證實身亡

2020-01-23 15:01

終於不再變了！英上議院通過法案 本月31日正式脫歐

2020-01-23 11:49

影／正妹保養重機影片教學 太低胸讓網友不知該看哪

2020-01-23 18:01

亞航空姐「公主抱」鼻插管乘客下機 執行長讚：了不起

2020-01-23 16:59

哈利表哥竟然以王室身份拍廣告賺人民幣 惹罵聲

2020-01-23 15:04

川普預計27日宣布擴大旅遊禁令 傳緬甸等7國入黑名單

2020-01-23 11:09

拆開包裝紙後要打結？他一個動作 曝露日本人習慣

2020-01-23 17:48

印度山羊長詭異人臉 當地人視為「神的化身」

2020-01-23 11:54

翁山蘇姬輸了 國際法庭下令緬甸防止種族滅絕

2020-01-23 19:13

彈劾川普開審 封殺證人 陳述改6天48小時

2020-01-22 23:47

高盛預估：「武漢肺炎」將成油價利空

2020-01-23 19:28

要來硬的！川普關稅要脅 貿戰瞄準歐洲車

2020-01-22 23:47

紐奧良飯店倒塌月餘 罹難者曝屍照瘋傳

2020-01-23 13:07

影／訪耶路撒冷教堂動氣 馬克宏要以國維安「出去！」

2020-01-23 14:14

性侵6女驚人細節曝光 淫魔：我有很棒律師

2020-01-23 13:04

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值創新高 馬斯克進帳500億美元邁出第一步

2020-01-23 13:12

Uber傳已將Uber EATS服務轉讓在地競爭對手Zomato 交易金額為3.5億美元

2020-01-23 09:13

遏「生育旅遊」 美簽新規24日上路 恐比照來美就醫案件

2020-01-23 14:53

「空中諾亞方舟」要沒了！美政府將限縮可登機動物類型

2020-01-23 17:56

賓士母公司因為這件事 去年獲利可能再砍15億歐元

2020-01-22 23:20

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

辦公室小物助抗癌 效果提升3倍

2020-01-23 20:29

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

英國脫歐協議獲上議院通過 為月底前順利脫歐鋪路

2020-01-23 11:16

三星面臨被動式基金賣壓？韓證交所將調整個股權重規定

2020-01-23 18:09

特斯拉市值破千億美元 馬斯克可望獲巨額獎勵

2020-01-23 12:33

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

台北布拉格締結姊妹市後 海南航空停飛捷克首都

2020-01-23 12:33

為員工健康著想！滙豐、騰訊限制員工到武漢旅遊或出差

2020-01-22 22:51

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

空汙太嚴重 曼谷近450所學校關閉停課

2020-01-23 02:09

一到加拿大 哈利告狗仔偷拍侵害隱私

2020-01-23 15:07

澳洲野火燒不停 救災消防機與地面失聯恐墜毀

2020-01-23 13:41

西雅圖熱門觀光景點附近傳槍響 1死5重傷

2020-01-23 12:32

日本12月半導體設備出口激增26% 為科技需求復甦添跡象

2020-01-23 11:37

非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

2020-01-23 21:57

中國旅遊健康警示 美國國務院升級

2020-01-23 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top