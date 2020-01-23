iPhone去年印度出貨量回升 但要提升市占還須多努力

最新報告顯示，蘋果iPhone去年在印度市場的出貨量成長6%，扭轉前年銳減43%的頹勢，顯示蘋果在這塊智慧手機需求少數還呈現成長的市場，穩住了地位。但在人均所得相對不高的印度，iPhone定價對多數民眾仍「高攀不起」，蘋果在這塊市場仍需繼續付出相當大努力。

Counterpoint市場研究公司表示，蘋果去年中調降iPhone XR價格250美元，幫助這款手機成為印度市場最暢銷的一款iPhone，而去年秋季推出的iPhone 11起跳價比上一代低，也有助蘋果在印度上市當季、及年底購物季期間，提振智慧手機市占率。

在人均年所得僅約超過2,100美元的印度，一支要價上千美元的iPhone，對多數人來說是遙不可及、夢寐以求的物品。蘋果雖成功止住了iPhone在印度市場的下滑退市，但2019年的出貨量仍比2016年少了逾四分之一。

蘋果須設法在印度市場，對抗均價不到200美元的Android系統對手，因此市占率仍偏低：印度去年的智慧手機總出貨量約1.58億支，但蘋果的銷售僅不到200萬支。

Counterpoint副董事長帕薩克表示：「蘋果的銷售重點正在從過去的聚焦於舊款iPhone，轉向以最新機種為主，這是項大改變。」蘋果iPhone 11系列在印度的上市時間只比全球首發晚一個月，比過去幾年提前非常多。

彭博資訊日前報導，蘋果準備在3月發表一款iPhone SE的後繼機種，將以更平價的價格提供最新的處理器和軟體。蘋果2016年推出的iPhone SE起價是399美元，對印度民眾而言雖仍偏貴，但至少比旗艦機種更容易取得。