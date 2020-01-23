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特斯拉市值創新高 馬斯克進帳500億美元邁出第一步

2020-01-23 13:12聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

特斯拉市值破1000億美元，執行長馬斯克的巨額股票獎勵跨過第一個門檻。美聯社
特斯拉市值破1000億美元，執行長馬斯克的巨額股票獎勵跨過第一個門檻。美聯社
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電動車大廠特斯拉股價持續上揚，22日市值更首次超過1000億美元（約台幣三兆元）大關，成為全球汽車類股市值第二大公司，執行長馬斯克有望獲得近3.7億美元（約台幣111億元）的股票選擇權。

億萬富翁馬斯克的淨資產估計已有300億美元，他2018年時獲得一項薪酬協議，若全額領取，將刷新現有紀錄。

根據企業治理專家所說的「驚人」計畫，馬斯克必須在2018年之後10年內將特斯拉打造成市值超過6500億美元的公司。

若達成此里程碑，將讓特斯拉成為全球最有價值的汽車公司，市值達福特和通用汽車目前總市值的七倍以上。

2018年3月達成薪酬協議時，特斯拉市值約546億美元，自那時以來，股價幾乎翻倍，22日收盤價569.56美元，漲幅4.1%，市值約1027億美元，超越福斯成為汽車界老二，僅次於豐田。

若馬斯克能在未來六個月內將特斯拉的平均市值維持在1000億美元以上，且未來30個營業日市值維持在1000億美元以上，他有權以每股350.02美元認購169萬股。這批股票全部賣掉的話，價值3.7億美元左右。

按照協議，特斯拉市值每增加500億美元，馬斯克就會獲得更多股票獎勵，若特斯拉2028年市值達到6500億美元，且營收、獲利皆達標，馬斯克最多能獲得500億美元的股票獎勵。

特斯拉馬斯克福特

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