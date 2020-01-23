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德儀財測符預期 看好工業與車用半導體市場恢復成長

2020-01-23 12:20經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

類比IC暨車用電子大廠德州儀器（TI）本季獲利與營收財測符合市場預期，同時表示半導體的多數市場正出現「趨穩」跡象，不過通訊設備領域對晶片的需求依然疲弱。

德儀22日公布，去年第4季淨利下滑13%至10.7億美元，每股盈餘1.12美元；營收下滑約10%至33.5億美元。分析師原先預估每股盈餘1.01美元，營收為32.1美元。

展望本季，德儀預估每股盈餘為0.96美元至1.14美元，預估營收31.2億至33.8億美元，符合市場預期。

德儀的客戶群龐大且擁有半導體業界最廣的產品範圍，因此獲利情況被視為是整體經濟需求的指標。德儀曾向投資人表示，電子業務正處於一般景氣循環下滑的中段，原因是許多企業在去年下單採購的零件過多。這類過剩的現象一般會持續五個季度。最新財報顯示德儀營收已連五季年比下滑。

德儀在聲明中表示：「多數市場顯示出趨穩跡象。」財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）表示，第1季的財測受到通訊設備產業展望所抑制，該產業正處於「嚴重下滑」情況，至於德儀重要的工業與車用市場正接近恢復成長。

德儀股價22日盤後一度挫跌約1%，隨後跌幅收斂至0.65%，報每股132.47美元。儘管德儀營收下滑，但過去12個月股價漲幅仍達38%。

德州儀器。（圖／路透）
德州儀器。（圖／路透）
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