日本12月半導體設備出口激增26% 為科技需求復甦添跡象

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日本去年12月出口跌幅比預期高，且為連續第13個月下滑，不過半導體製造設備的出口激增26%，為近期全球科技需求好轉再添新跡象。

日本財務省公布，去年12月晶片設備出口額較年前同期激增26%，該數據已連續四個月好轉，擺脫8月時衰減25%的頹勢。

晶片製造設備是未來半導體需求的領先指標之一。經濟學家持續觀察與晶片相關的數據，尋求科技業景氣回升的跡象，因科技業是全球成長與日本經濟的重要支柱之一。