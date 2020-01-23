Uber傳已將Uber EATS服務轉讓在地競爭對手Zomato 交易金額為3.5億美元

去年傳出與在地競爭對手Zomato進行洽談消息後，稍早傳出Uber已經將旗下在印度市場推行的Uber EATS餐飲外送服務轉售給Zomato，成交金額則是248.5億盧比 (約3.5億美元)，同時Uber將持有Zomato旗下10%股權。

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而在此交易之後，未來Uber EATS服務將會併入Zomato，同時不再使用Uber EATS品牌，同時現行在印度市場經營Uber EATS服務團隊將會轉入Uber其他部門，或是選擇離開。

但是對於此項傳聞，Uber與Zomato均未做具體回應。

接手Uber EATS服務之後，Zomato將可搶下印度地區約50%-55%的餐飲外送市場，並且取得比競爭對手Swiggy更大發展優勢。此外，接手原本Uber EATS服務也將使Zomato打進更多印度餐飲外送需求市場。

不過，對於Uber而言，放棄Uber EATS服務於印度市場發展，或許也能帶來好處，畢竟過去幾個月持續在印度市場損耗約2000萬美元資金，因此將Uber EATS服務轉讓給Zomato，顯然也能協助Uber紓緩業務經營上的壓力。

Uber從2017年開始在印度市場推行Uber Eats服務，雖然在營運期間透過大量折扣吸引用戶，但相比Zomato與Swiggy每日經手訂單均超過100萬份的情況，Uber Eats每日訂單幾乎很難超過60萬份，因此在競爭規模始終難以對在地服務產生威脅。

目前Uber計畫在全球市場發展規模進行精簡，藉此減少整體成本支出比例，顯然印度市場成為重點調整地區，但Uber仍強調印度是重點發展市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》