親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

為何武漢肺炎對陸經濟衝擊 應該比SARS輕微？

2020-01-22 23:24經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

中國股市和經濟才剛甩開美中貿易戰升溫的顧慮，不料又爆發新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情，目前為止已知造成九人死亡，且疫情仍在持續蔓延中。但分析師認為，「武漢肺炎」帶給中國經濟的衝擊，應該不像17年前奪走近800條人命的「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）那般嚴重。

TS Lombard經濟學家葛林（Rory Green）接受巴隆周刊（Barron's）訪問時指出，原因之一是，「武漢肺炎」的致命率和毒性似乎不像「非典型肺炎」SARS那麼強。另一重要因素是，北京當局這次的反應遠比當年處理SARS時快速—當時疫情爆發後拖了超過四個月，才通報世界衛生組織（WHO），而且隔離檢疫資訊只提供給病毒發源省份；相較下，武漢政府12月就示警，中央政府官員本周也公開宣示抗疫決心。

因此，葛林預期，「武漢肺炎」對中國經濟的打擊，「幾乎確定」會比SARS來得輕。

至於對大陸股市的影響，Marketfield Asset Management基金經理人Michael Shaoul也認為，即使「武漢肺炎」疫情升高到SARS那般嚴重，對市場的衝擊應該只是暫時性的，因為有貨幣和財政政策刺激以及經濟好轉支撐。美中簽署第一階段貿易協議，已移除一朵籠罩在中國經濟上空的烏雲，而且主要出口市場的經濟數據也逐漸改善。

不過，摩根大通亞洲股票策略師團隊提醒投資人，參照以往這類公衛危機的前例，通常要到新病例數觸頂以及新聞報導達到最高峰後，市場才會觸底—顯然現在時候未到。

因此，部分類股仍未脫離險境，尤其是旅遊相關、博奕與休閒，以及零售等類股。Bernstein Research分析師David Dai認為，對陸股的衝擊可能為時短暫—若壞消息持續傳出，影響可能延續到春季末。他估計，上半年航空旅行運輸可能減速至零成長，但隨著疑慮逐漸消退，下半年可望彈升。

葛林說，TS Lombard認為，「武漢肺炎」也將拖累零售業和觀光業，但仍維持消費成長在7%的趨勢水準不變，或稍微低一些。

花旗分析師Alicia Yap看法也類似，認為線上旅遊公司如美團點評和 Trip.com會受影響，貓眼娛樂（Maoyan Entertainment）等公司也可能受創，反映民眾減少參與公眾娛樂活動和戶外休閒活動。但她看好電商公司、遊戲和串流業者可望因民眾待在家而受惠，對資金食物外送公司則「審慎樂觀」，因為衛生顧慮仍可能導致訂單縮減。

分析師認為，「武漢肺炎」疫情對中國經濟的衝擊，應該不像17年前奪走近800條人命...
分析師認為，「武漢肺炎」疫情對中國經濟的衝擊，應該不像17年前奪走近800條人命的SARS那般嚴重。歐新社
分享

武漢肺炎SARS

延伸閱讀

為員工健康著想！滙豐、騰訊限制員工到武漢旅遊...

武漢肺炎進一步爆發：湖北已有十七人死亡

整理包／武漢肺炎逾400例釀17死！ 疫情、...

英專家警告 武漢一地恐多達4千人感染新型肺炎

相關新聞

武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20

川普再轟聯準會：若不升息美將成長近4% 道瓊多一萬點

2020-01-22 18:28

雖重於回收 可口可樂仍不停產塑瓶

2020-01-22 16:44

全球失業人口上升 報告：埋示威引線

2020-01-22 16:42

繼土耳其、南非後 馬來西亞開東南亞今年降息第一槍

2020-01-22 16:37

搶奪更多市佔 美國人造肉品牌Beyond Meat將進駐中國市場

2020-01-22 16:13

最暢銷！iPhone 11稱霸年底購物季

2020-01-22 14:24

氣囊缺陷 豐田、本田召回610萬車

2020-01-22 14:02

豐田召回 和泰車聲明 不影響台灣

2020-01-22 14:01

美印擬簽迷你貿易協議 可能調降蘋果、杏仁、高階手機等稅率

2020-01-22 13:59

美股下跌 航空、旅遊股打噴嚏

2020-01-22 13:16

政府支出挹注 南韓上季經濟意外走強 最壞時候已過

2020-01-22 11:47

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

2020-01-22 00:41

南韓1月晶片出口回溫 製造業復甦動能增強

2020-01-22 00:39

簽完巴黎協定… 財團加碼投資石化業1.4兆美元

2020-01-22 00:11

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

世界經濟論壇／環保少女 再批菁英無作為

2020-01-22 00:06

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

世界經濟論壇 川普上演自誇秀

2020-01-21 23:56

川普稱美經濟正前所未有地繁榮 專家拿出這數據狠打臉

2020-01-21 23:22

國際勞工組織：全球失業率降不下來 明年甚至可能轉升

2020-01-21 21:13

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

並非樣樣便宜！國外作家曝去好市多別買「4樣商品」

2020-01-22 18:16

紐時記者一手觀察：美國到底該憂心中國的哪件事？

2020-01-22 17:08

安全氣囊瑕疵 豐田本田共召回610萬輛汽車

2020-01-22 20:44

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

地球最古老隕石坑在這！有助解釋「雪球地球」大解凍

2020-01-22 17:07

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12

向歐洲開戰！ 川普用對付中國招數 威脅對歐洲車課關稅

2020-01-22 10:43

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

影／童貝里在台下！川普達沃斯批氣遷「末日預言家」

2020-01-22 13:26

一到加拿大 哈利就和梅根狀告狗仔侵害隱私

2020-01-22 16:52

阻醉父施暴 16歲女兒挺身護母慘遭淋汽油燒至毀容

2020-01-22 09:29

意外直播到槍擊案 女子連中3槍後還對鏡頭燦笑比手勢

2020-01-22 21:34

哈利梅根揮別王室 紀念品5折出清

2020-01-22 14:31

一次比一次貴！川普二訪達沃斯花1.2億 為女兒多花百萬

2020-01-22 17:59

川普再轟聯準會：若不升息美將成長近4% 道瓊多一萬點

2020-01-22 18:28

梅根教哈利認識真實世界 適應新生活很開心

2020-01-22 22:12

武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20

天外飛來橫禍！ 少年脖子遭尖嘴怪魚刺穿

2020-01-22 13:26

超可愛！柴犬主人創蜜柑身長計算法 日網友爭相模仿極像邪教儀式

2020-01-22 09:09

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

大馬3歲童IQ142 成英國高智商俱樂部最年輕成員

2020-01-22 21:03

陸駐美大使：企圖阻擋中國實現統一的勢力 不可能得逞

2020-01-22 10:38

美國旅行禁令名單引爭議 川普擬增加7國

2020-01-22 15:44

世界首富貝佐斯手機 傳被沙國王儲植入木馬程式盜取個資

2020-01-22 15:25

哈利抵加拿大享天倫 未出席威廉主持晚宴

2020-01-22 14:50

華為據傳囤積一年份外國零組件 慎防美國緊縮出口管制

2020-01-22 17:00

兩岸對話困難重重 蔡英文致函教宗譴責中國

2020-01-22 12:38

使用超過15年 大華府最耐開車日品牌稱霸

2020-01-22 14:02

繼土耳其、南非後 馬來西亞開東南亞今年降息第一槍

2020-01-22 16:37

國會高票贊成 希臘選出史上第一位女性總統

2020-01-22 21:37

免疫研究新發現 英團隊：可望治療所有癌症

2020-01-22 01:04

年輕人移入 南方「紅州」政治風向可能改變

2020-01-22 16:05

美籲中加入核武對談 北京無動於衷

2020-01-22 10:39

馬丘比丘遭遊客破壞 秘魯裝監視器防再犯

2020-01-22 22:10

10年前遭誤判入獄 ！她籌備婚禮 再度穿上獄服

2020-01-22 17:41

德國納稅人為中共外宣買單？孔子學院再引質疑

2020-01-22 20:45

用關稅老招！川普貿易戰 劍指歐洲車

2020-01-22 12:55

希拉蕊．柯林頓批桑德斯政客 「沒人喜歡他」拒承諾支持

2020-01-22 16:05

豐田召回 和泰車聲明 不影響台灣

2020-01-22 14:01

武漢肺炎疫情恐慌影響市場料「劇烈而短暫」

2020-01-22 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top