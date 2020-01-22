為何武漢肺炎對陸經濟衝擊 應該比SARS輕微？

中國股市和經濟才剛甩開美中貿易戰升溫的顧慮，不料又爆發新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情，目前為止已知造成九人死亡，且疫情仍在持續蔓延中。但分析師認為，「武漢肺炎」帶給中國經濟的衝擊，應該不像17年前奪走近800條人命的「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）那般嚴重。

TS Lombard經濟學家葛林（Rory Green）接受巴隆周刊（Barron's）訪問時指出，原因之一是，「武漢肺炎」的致命率和毒性似乎不像「非典型肺炎」SARS那麼強。另一重要因素是，北京當局這次的反應遠比當年處理SARS時快速—當時疫情爆發後拖了超過四個月，才通報世界衛生組織（WHO），而且隔離檢疫資訊只提供給病毒發源省份；相較下，武漢政府12月就示警，中央政府官員本周也公開宣示抗疫決心。

因此，葛林預期，「武漢肺炎」對中國經濟的打擊，「幾乎確定」會比SARS來得輕。

至於對大陸股市的影響，Marketfield Asset Management基金經理人Michael Shaoul也認為，即使「武漢肺炎」疫情升高到SARS那般嚴重，對市場的衝擊應該只是暫時性的，因為有貨幣和財政政策刺激以及經濟好轉支撐。美中簽署第一階段貿易協議，已移除一朵籠罩在中國經濟上空的烏雲，而且主要出口市場的經濟數據也逐漸改善。

不過，摩根大通亞洲股票策略師團隊提醒投資人，參照以往這類公衛危機的前例，通常要到新病例數觸頂以及新聞報導達到最高峰後，市場才會觸底—顯然現在時候未到。

因此，部分類股仍未脫離險境，尤其是旅遊相關、博奕與休閒，以及零售等類股。Bernstein Research分析師David Dai認為，對陸股的衝擊可能為時短暫—若壞消息持續傳出，影響可能延續到春季末。他估計，上半年航空旅行運輸可能減速至零成長，但隨著疑慮逐漸消退，下半年可望彈升。

葛林說，TS Lombard認為，「武漢肺炎」也將拖累零售業和觀光業，但仍維持消費成長在7%的趨勢水準不變，或稍微低一些。