親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

文資防災四年有成？老屋「自燃」的病灶與防範

反送中餘波／港府自治無方 穆迪下調香港信用評級

為員工健康著想！滙豐、騰訊限制員工到武漢旅遊或出差

2020-01-22 22:51經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

滙豐控股（HSBC）及騰訊等在中國大陸設立營運處的國內外大企業，紛紛宣布限制員工到武漢旅遊，包括限制員工長久以來在農曆新年旅遊的傳統，以保護員工不受致命的新型冠狀病毒侵襲。

彭博資訊報導，滙豐控股及部分陸企正在限制非必要的武漢行程；武漢肺炎迄今已造成中國大陸九人喪生，甚至連美國已出現第一個確診案例。

社群平台巨頭騰訊則是迅速採取措施，為減少人員接觸的陸企之一，包括取消高階主管往年在農曆新年發紅包給員工的活動。消息人士透露，騰訊及中國中信集團也皆已限制員工到武漢旅遊。

世界衛生組織（WHO）22日將決定是否宣布新型冠狀病毒疫情為「國際公共衛生緊急事件」。

根據彭博取得的備忘錄，中國第二大保險公司中國人壽已暫緩員工到武漢出差，並要求員工避免造訪距離武漢方圓100公里內的城市，也說造訪過武漢或武漢附近區域的員工，須在遙遠的外地工作至少七天才能回辦公室。

鴻海創辦人郭台銘21日表示，正在考慮應變計畫因應武漢肺炎疫情，也要求武漢的員工及員工家屬別參加公司聚會。郭台銘警告說，大陸缺乏足夠的藥品及醫療設備來處理武漢肺炎的疫情。他也說，「2020年是充滿挑戰的一年，武漢肺炎就是其中之一」。

滙豐21日針對社群媒體上流傳滙豐員工遭感染一事做出回應，「我們得知有一名員工被診斷出A型流感。員工健康永遠是我們優先考量的事項。因此，我們在相關地點（滙豐中心15樓）實施清潔及消毒」，也說員工會視需求前往武漢出差。

知悉高盛集團（Goldman Sachs）內部事物的消息人士表示，高盛建議延後非必要的武漢出差行程。包括德國汽車製造商福斯（Volkswagen）在內的公司，也向員工提供如何避免感染武漢肺炎的建議，例如鼓勵員工勤洗手。不過福斯也說，自家合資公司在中國的生產不受影響。

滙豐控股及愈來愈多陸企限制員工非必要的武漢行程。路透
滙豐控股及愈來愈多陸企限制員工非必要的武漢行程。路透
分享

武漢肺炎疫情

延伸閱讀

春聯曝鴻海未來布局 郭台銘：幫鴻海聯繫各產業...

郭台銘推0到6歲公司養 自曝要再生個鼠寶寶

鴻海尾牙他最衰「痛失250萬大獎」！郭台銘一...

郭台銘秀智慧表：健康數據助「凍齡」

相關新聞

武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20

川普再轟聯準會：若不升息美將成長近4% 道瓊多一萬點

2020-01-22 18:28

雖重於回收 可口可樂仍不停產塑瓶

2020-01-22 16:44

全球失業人口上升 報告：埋示威引線

2020-01-22 16:42

繼土耳其、南非後 馬來西亞開東南亞今年降息第一槍

2020-01-22 16:37

搶奪更多市佔 美國人造肉品牌Beyond Meat將進駐中國市場

2020-01-22 16:13

最暢銷！iPhone 11稱霸年底購物季

2020-01-22 14:24

氣囊缺陷 豐田、本田召回610萬車

2020-01-22 14:02

豐田召回 和泰車聲明 不影響台灣

2020-01-22 14:01

美印擬簽迷你貿易協議 可能調降蘋果、杏仁、高階手機等稅率

2020-01-22 13:59

美股下跌 航空、旅遊股打噴嚏

2020-01-22 13:16

政府支出挹注 南韓上季經濟意外走強 最壞時候已過

2020-01-22 11:47

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

2020-01-22 00:41

南韓1月晶片出口回溫 製造業復甦動能增強

2020-01-22 00:39

簽完巴黎協定… 財團加碼投資石化業1.4兆美元

2020-01-22 00:11

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

世界經濟論壇／環保少女 再批菁英無作為

2020-01-22 00:06

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

世界經濟論壇 川普上演自誇秀

2020-01-21 23:56

川普稱美經濟正前所未有地繁榮 專家拿出這數據狠打臉

2020-01-21 23:22

國際勞工組織：全球失業率降不下來 明年甚至可能轉升

2020-01-21 21:13

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

並非樣樣便宜！國外作家曝去好市多別買「4樣商品」

2020-01-22 18:16

紐時記者一手觀察：美國到底該憂心中國的哪件事？

2020-01-22 17:08

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

地球最古老隕石坑在這！有助解釋「雪球地球」大解凍

2020-01-22 17:07

安全氣囊瑕疵 豐田本田共召回610萬輛汽車

2020-01-22 20:44

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12

川普對陸加徵關稅 不鬆口

2020-01-21 23:28

向歐洲開戰！ 川普用對付中國招數 威脅對歐洲車課關稅

2020-01-22 10:43

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

影／童貝里在台下！川普達沃斯批氣遷「末日預言家」

2020-01-22 13:26

阻醉父施暴 16歲女兒挺身護母慘遭淋汽油燒至毀容

2020-01-22 09:29

一到加拿大 哈利就和梅根狀告狗仔侵害隱私

2020-01-22 16:52

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

哈利梅根揮別王室 紀念品5折出清

2020-01-22 14:31

阻引渡孟晚舟 律師辯非雙重犯罪

2020-01-22 00:19

川普再轟聯準會：若不升息美將成長近4% 道瓊多一萬點

2020-01-22 18:28

超可愛！柴犬主人創蜜柑身長計算法 日網友爭相模仿極像邪教儀式

2020-01-22 09:09

意外直播到槍擊案 女子連中3槍後還對鏡頭燦笑比手勢

2020-01-22 21:34

一次比一次貴！川普二訪達沃斯花1.2億 為女兒多花百萬

2020-01-22 17:59

天外飛來橫禍！ 少年脖子遭尖嘴怪魚刺穿

2020-01-22 13:26

武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

陸駐美大使：企圖阻擋中國實現統一的勢力 不可能得逞

2020-01-22 10:38

美國旅行禁令名單引爭議 川普擬增加7國

2020-01-22 15:44

世界首富貝佐斯手機 傳被沙國王儲植入木馬程式盜取個資

2020-01-22 15:25

大馬3歲童IQ142 成英國高智商俱樂部最年輕成員

2020-01-22 21:03

梅根教哈利認識真實世界 適應新生活很開心

2020-01-22 22:12

數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

2020-01-22 00:41

哈利抵加拿大享天倫 未出席威廉主持晚宴

2020-01-22 14:50

華為據傳囤積一年份外國零組件 慎防美國緊縮出口管制

2020-01-22 17:00

兩岸對話困難重重 蔡英文致函教宗譴責中國

2020-01-22 12:38

洗澡像置身雲中 這款蓮蓬頭竟讓庫克一試成金主

2020-01-21 23:43

使用超過15年 大華府最耐開車日品牌稱霸

2020-01-22 14:02

免疫研究新發現 英團隊：可望治療所有癌症

2020-01-22 01:04

繼土耳其、南非後 馬來西亞開東南亞今年降息第一槍

2020-01-22 16:37

美籲中加入核武對談 北京無動於衷

2020-01-22 10:39

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

年輕人移入 南方「紅州」政治風向可能改變

2020-01-22 16:05

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

國會高票贊成 希臘選出史上第一位女性總統

2020-01-22 21:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top