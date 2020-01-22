為員工健康著想！滙豐、騰訊限制員工到武漢旅遊或出差

滙豐控股（HSBC）及騰訊等在中國大陸設立營運處的國內外大企業，紛紛宣布限制員工到武漢旅遊，包括限制員工長久以來在農曆新年旅遊的傳統，以保護員工不受致命的新型冠狀病毒侵襲。

彭博資訊報導，滙豐控股及部分陸企正在限制非必要的武漢行程；武漢肺炎迄今已造成中國大陸九人喪生，甚至連美國已出現第一個確診案例。

社群平台巨頭騰訊則是迅速採取措施，為減少人員接觸的陸企之一，包括取消高階主管往年在農曆新年發紅包給員工的活動。消息人士透露，騰訊及中國中信集團也皆已限制員工到武漢旅遊。

世界衛生組織（WHO）22日將決定是否宣布新型冠狀病毒疫情為「國際公共衛生緊急事件」。

根據彭博取得的備忘錄，中國第二大保險公司中國人壽已暫緩員工到武漢出差，並要求員工避免造訪距離武漢方圓100公里內的城市，也說造訪過武漢或武漢附近區域的員工，須在遙遠的外地工作至少七天才能回辦公室。

鴻海創辦人郭台銘21日表示，正在考慮應變計畫因應武漢肺炎疫情，也要求武漢的員工及員工家屬別參加公司聚會。郭台銘警告說，大陸缺乏足夠的藥品及醫療設備來處理武漢肺炎的疫情。他也說，「2020年是充滿挑戰的一年，武漢肺炎就是其中之一」。

滙豐21日針對社群媒體上流傳滙豐員工遭感染一事做出回應，「我們得知有一名員工被診斷出A型流感。員工健康永遠是我們優先考量的事項。因此，我們在相關地點（滙豐中心15樓）實施清潔及消毒」，也說員工會視需求前往武漢出差。