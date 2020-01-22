ASML看好記憶體市場復甦 淡化出貨中國執照更新疑慮

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）看好邏輯晶片市場維持強勁，記憶體市場有復甦跡象。圖／路透社 分享 facebook

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）22日公布，去年第4季淨利大增43%，同時預估今年營收與獲利以雙位數成長，並看好邏輯晶片市場維持強勁，記憶體市場有復甦跡象。艾司摩爾執行長同日並試圖淡化美中緊張情勢將衝擊該公司業務的疑慮。

艾司摩爾去年第4季淨利年比成長43%至11.3億歐元（12.5億美元），營收也成長至40.4億歐元，符合市場預期。

艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，他預期2020年「在營收與獲利方面將是再度成長的一年」，預期以雙位數成長。他表示，用於智慧手機與5G電信網絡高階運算晶片的邏輯晶片市場預期依然強勁，「在記憶體（晶片）市場，我們的客戶正開始見到復甦的初步跡象」。

艾司摩爾預估，今年第1季營收為31億至33億歐元，這數字的中位數略低於分析師平均預估的32.6億歐元。該公司同日宣布直到2022年前執行60億歐元庫藏股的計畫。

艾司摩爾在取得出貨中國大陸執照更新方面遭遇麻煩，令市場擔憂，不過溫彼得淡化這樣的看法，他接受彭博資訊訪問時表示：「有人必須要製造那些晶片，而要製造那些晶片需要極紫外光刻（EUV）設備，現在基本上只有一處讓他們能取得設備。」「對於我們的整體事業來說，這件事不是那麼重要。」

製造下一代的晶片必須使用先進的光刻設備，而艾司摩爾在這塊領域具獨占地位，也已是台積電、三星電子等半導體業者的重要供應商，不過艾司摩爾仍希望進一步拓展中國市場。北京當局希望建立世界級的本土晶片產業，以擺脫對國外進口晶片的依賴，這必須使用到艾司摩爾的設備。然而，艾斯摩爾在向荷蘭政府更新出貨至中國的執照時卻遇到麻煩。

路透本月稍早曾報導，荷蘭政府因承受來自美國官員的壓力，已暫緩更新艾司摩爾把EUV光刻設備出口給中國大陸所須持有的執照。這種設備是任何半導體廠要進行7奈米以下製程所必備的。