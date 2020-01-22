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武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴散導致亞洲股市下挫，而在美國華盛頓州21日發現第一個確...
武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴散導致亞洲股市下挫，而在美國華盛頓州21日發現第一個確診病例後，美股也受牽連。歐新社
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一個價位已高且已「超買」的市場，對外來震撼的抵抗力尤其脆弱。美國股市看來正處於這種情況，這令人想問：此刻在中國大陸迅速擴散的2019新型冠狀病毒，可不可能成為終結美股買氣的殺手？華盛頓州西雅圖21日發現第一個武漢肺炎確診病例，消息傳出嚇跌美股。

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch撰文指出，在美股漲上歷史高峰之際，冒出截至目前為止死亡病例已增至9人的武漢肺炎疫情，的確值得投資人密切關注。

艾羅拉本月稍早即警告，美股此刻面臨最大的危險，不是美伊爆發戰爭，而是市場氛圍丕變，因此建議投資人採取防禦措施。他指出，美股盤勢大致由追逐動能股的群眾（momentum crowd）所主導，股市上漲驅動這些投資人持續進場追高；但若追逐盤面動能股的投資人一察覺市場動能逆轉，就可能輕易見風轉舵，反手賣出。在美股價位已高之際，企業盈餘基本面和總體經濟面能提供的支撐很弱。

他21日表示，近來美股瀰漫一股「瘋狂」氣氛，不是指股市漲幅很瘋狂，而是華爾街專家異口同聲說，可能阻擋美股繼續漲的障礙皆已排除。他們說，美國總統川普今年可望勝選、連任成功；民主黨因為發動彈劾川普，選情可能大受影響；美股多頭市場才剛開始打另一隻腳，而聯準會（Fed）將印更多鈔票提供支撐。諸如此類，這些說法助長看多後市的氣氛。

但艾羅拉指出，類似的「瘋狂」也見於2018年1月，當時相對強弱指標（RSI）周線圖也顯示美股已「超買」，與此刻的情形雷同。再佐以標普500指數ETF（代碼SPY）和那斯達克100指數ETF（代號QQQ）的周線圖，得到的結論是：美股技術上已「超買」，面臨回檔壓力。

他說，線圖顯示，上回美國股市如此「瘋狂」時，債市出來攪局，10年期公債殖利率升到2.7%以上，升破30年來的下降趨勢線，激起投資人一陣恐慌。美股隨後回檔整理，跌幅達14%。

這一回，債市未出現明顯問題，但貪婪和恐懼的基本原理依然適用。追逐動能股的群眾在股市猛漲時勇於追高逐利，股市轉跌時就可能嚇得連忙抽腿。

不過，艾羅拉說，技術指標顯示，相形之下，這回市場氛圍沒有上回那麼「瘋狂」。動能群眾大買股票的同時，以專業投資人為主的「聰明錢」逢高小幅減持股票，並買進一些科技股。

因此，他認為美股後市展望如何，關鍵在企業盈餘，投資人宜密切緊盯接下來攤開的財報。股市由動能群眾控制時，任何「壞」消息仍是 「好消息」，市場對財報差勁也不以為意；但現在，若氛圍生變，而蘋果、亞馬遜、臉書、Google、微軟等科技指標股財報若是不如市場預期壯觀，超微（AMD）、輝達、美光等半導體類股財報萬一又令人失望，大事就不妙了。

艾羅拉也表示，投資人應持續密切關注武漢新型新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，此病毒已證明可人傳人，美國傳出確診首例後，旅遊觀光相關股票已應聲下挫，若事態持續擴大，將打擊消費者信心。

美股武漢肺炎疫情ETF半導體聯準會

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